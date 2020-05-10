С 11 мая районы и города Узбекистана будут классифицированы по по уровням карантина. Об этом заявила пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на сообщение Специальной республиканской комиссии.

С 8 мая в каждом регионе страны действует один из трех уровней карантина: в Навоийской, Джизакской и Кашкадарьинской областях, где инфекция не была выявлена или пациенты полностью выздоровели, — «зеленый» уровень; в Сурхандарьинской, Хорезмской областях и Ташкенте, где за последние 14 дней вирус не был обнаружен, но остаются больные, — «желтый»; в остальных регионах, где фиксируются случаи инфицирования, — «красный». В зависимости от уровня определены виды разрешенных услуг и ограничений.

«Следует учитывать, что в „желтых“ и „красных“ регионах есть районы, где случаев заражения не было обнаружено. Точно так же, если завтра болезнь будет выявлена в каком-либо из районов „зеленого“ региона, в изменении уровня всего региона нет необходимости», — отмечал президент Шавкат Мирзиёев на совещании 7 мая.

Согласно сообщению комиссии, в областях с «красным» или «желтым» уровнями карантина районам (городам) присвоят «зеленый» уровень, если там вообще не выявлено случаев коронавируса. Области сохранят «зеленый» и «желтый» уровни карантина, если даже в каком-то из районов (городов) обнаружат инфекцию, — статус поменяет только сам район или город, говорится в сообщении комиссии.

Уровень карантина будет пересматриваться в зависимости от развития ситуации.

Карантинные ограничения в зависимости от уровня и сохраняющиеся во всех регионах.

«Красный» уровень карантина

(регионы, в которых за последние 14 дней выявлены инфицированные коронавирусом)

«Желтый» уровень карантина

(регионы, где за последние 14 дней не выявлено новых случаев коронавируса, однако где имеются пациенты с коронавирусом)

«Зеленый» уровень карантина

(регионы, где не имеется лиц, инфицированных коронавирусом, или где они полностью выздоровели)

Фото: Huquqiy axborot / Telegram.