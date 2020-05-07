Президент. Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 7 мая поручил Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом провести классификацию районов и городов по уровням карантина. Об этом сообщает пресс-служба президента.

С 8 мая в каждом регионе страны будет действовать один из трех уровней карантина: в Навоийской, Джизакской и Кашкадарьинской областях, где инфекция не была выявлена или пациенты полностью выздоровели, — «зеленый» уровень; в Сурхандарьинской, Хорезмской областях и Ташкенте, где за последние 14 дней вирус не был обнаружен, но остаются больные, — «желтый»; в остальных регионах, где фиксируются случаи инфицирования, — «красный». В зависимости от уровня определены виды разрешенных услуг и ограничений.

«Следует учитывать, что в „желтых“ и „красных“ регионах есть районы, где случаев заражения не было обнаружено. Точно так же, если завтра болезнь будет выявлена в каком-либо из районов „зеленого“ региона, в изменении уровня всего региона нет необходимости», — сказал глава государства.

Постепенное ослабление карантинных требований объявлено, «чтобы перезагрузить экономику в свободных от вируса регионах и обеспечить людей доходом». При этом были учтены «многие обращения находящегося в самоизоляции населения, чтобы улучшить условия жизни», отметил Шавкат Мирзиёев.

«Прилагая огромные усилия, при поддержке нашего народа, благодаря его пониманию и терпению нам удается сдерживать эту пандемию в Узбекистане. Но мы все равно должны быть весьма бдительными и осторожными, обязаны полностью соблюдать правила карантина. Мы не имеем права предаваться спокойствию, пока эта угроза не будет полностью устранена во всем мире», — сказал он.

«В мире, особенно в странах, с которыми мы тесно сотрудничаем, пандемия только набирает обороты, и эта ситуация может представлять для нас большую угрозу. Поэтому всем нам требуется усилить бдительность. В связи с этим ограничения, связанные с противодействием вирусу, должны строго соблюдаться как на предприятиях, которые вообще не прекращали свою деятельность, так и в тех сферах, где им разрешено возобновить работу», — добавил президент.