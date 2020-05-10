По состоянию на 23:00 9 мая число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составило 2349, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За день Минздрав сообщил всего о 24 случаях COVID-19 (днем ранее — 27). В субботу были выписаны 71 пациент, общее число выздоровевших достигло 1846 человека. В настоящее время лечение проходят 493 пациента (за исключением выздоровевших и умерших).





С 5 мая — за четыре дня — в Ташкенте прибавилось 68 новых случаев COVID-19, Самаркандской области — 32 (поднялась с седьмого на пятое место по числу выявленных случаев), в Бухарской области — 5, Хорезмской области — 1, Наманганской области — 4 (с третьего на четвертое), Андижанской области — 1, Каракалпакстане — 5, Сурхандарьинской области — 4, Сырдарьинской области — 2.

9 мая стало известно о шести новых случаях в Навоийской области впервые с конца марта. Согласно данным Специальной республиканской комиссии об уровнях карантина в городах и районах, городу Зарафшану и Хатирчинскому району Навоийской области присвоен «желтый» уровень карантина. При этом сам город Навои и другие районы области остались в зеленой зоне (про уровни карантины и ограничения).

Кашкадарьинской, Джизакской и Ферганской областях новых случаев не выявлено.