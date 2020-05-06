С 8 мая в регионах Узбекистане начнет действовать один из трех уровней карантина — «красный», «желтый» или «зеленый». Согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, во всех регионах, независимо от уровня карантина, сохранится ряд введенных ранее требований и ограничений.

Обязательные требования для всех регионов:

соблюдение социальной дистанции (2 метра) в общественных местах, использование лицевых масок и антисептических средств;

запрет на деятельность образовательных организаций, учебных курсов, развлекательных объектов, вещевых рынков и общественного транспорта;

запрет на проведение всех видов массовых мероприятий, семейных торжеств и обрядов (за исключением обрядов погребения с участием не более 10−15 человек);

использование пирометров и антисептических средств у входов на рынки и в пункты торговли, измерение температуры тела каждого посетителя (если она равна или превышает 37 градусов, посещать эти объекты запрещается);

использование пирометров и антисептических средств во всех организациях, соблюдение между их сотрудниками социальной дистанции;

соблюдение режима карантина и проведение санитарно-гигиенических мероприятий на объектах, где ведутся строительно-ремонтные работы.

Сохраняются ограничения на осуществление межобластных и междугородных перевозок. При этом сотрудникам государственных органов и учреждений разрешено приезжать на работу в регионы с «красным» уровнем карантина и покидать их (сотрудникам негосударственных организаций — при наличии разрешения, выданного работодателем). Перевозить между областями и городами также можно сельхозпродукцию, выращенную дехканами и фермерами.

Ограничения в регионах с «зеленым» и «желтым» уровнем карантина

Для служб такси, парикмахерских и салонов красоты, а также торговых комплексов, действующих в регионах с «зеленым» и «желтым» уровнем карантина, установлены следующие ограничения: