С 8 мая в регионах Узбекистане начнет действовать один из трех уровней карантина — «красный», «желтый» или «зеленый». Согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, во всех регионах, независимо от уровня карантина, сохранится ряд введенных ранее требований и ограничений.
Обязательные требования для всех регионов:
- соблюдение социальной дистанции (2 метра) в общественных местах, использование лицевых масок и антисептических средств;
- запрет на деятельность образовательных организаций, учебных курсов, развлекательных объектов, вещевых рынков и общественного транспорта;
- запрет на проведение всех видов массовых мероприятий, семейных торжеств и обрядов (за исключением обрядов погребения с участием не более 10−15 человек);
- использование пирометров и антисептических средств у входов на рынки и в пункты торговли, измерение температуры тела каждого посетителя (если она равна или превышает 37 градусов, посещать эти объекты запрещается);
- использование пирометров и антисептических средств во всех организациях, соблюдение между их сотрудниками социальной дистанции;
- соблюдение режима карантина и проведение санитарно-гигиенических мероприятий на объектах, где ведутся строительно-ремонтные работы.
Сохраняются ограничения на осуществление межобластных и междугородных перевозок. При этом сотрудникам государственных органов и учреждений разрешено приезжать на работу в регионы с «красным» уровнем карантина и покидать их (сотрудникам негосударственных организаций — при наличии разрешения, выданного работодателем). Перевозить между областями и городами также можно сельхозпродукцию, выращенную дехканами и фермерами.
Ограничения в регионах с «зеленым» и «желтым» уровнем карантина
Для служб такси, парикмахерских и салонов красоты, а также торговых комплексов, действующих в регионах с «зеленым» и «желтым» уровнем карантина, установлены следующие ограничения:
- нелинейные такси — место водителя в салоне автомобиля должно быть ограждено от мест пассажиров прозрачным пластиком или специальной пленкой, водитель и пассажиры должны быть в медицинских масках (без масок перевозка людей запрещена), пассажиры должны находиться на заднем сиденье, услуги могут оказываться только в регионе регистрации такси;
- парикмахерские и салоны красоты — сотрудники должны носить средства индивидуальной защиты (медицинский халат или комбинезон, медицинскую маску (N 95 или две обычные маски из спанбонда), защитную маску, полностью закрывающую лицо и медицинские перчатки, должен соблюдаться принцип социального дистанцирования «1 сотрудник — 1 клиент»;
- торговые комплексы — строгое соблюдение социального дистанцирования, запрет на деятельность отделов аттракционов, развлечений, питания, кинотеатров и игровых площадок.