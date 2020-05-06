С 8 мая в Ташкенте и регионах Узбекистане начнет действовать один из трех уровней карантина — «красный», «желтый» или «зеленый» — исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Решение об этом 6 мая приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.
«Красный» уровень карантина
(регионы, в которых за последние 14 дней выявлены инфицированные коронавирусом)
- Каракалпакстан;
- Андижанская область;
- Наманганская область;
- Ферганская область;
- Самаркандская область;
- Ташкентская область;
- Бухарская область;
- Сырдарьинская область.
В «красных» регионах сохраняются действующие карантинные ограничения, которые могут пересматриваться в зависимости от развития ситуации.
В этих регионах разрешены следующие виды деятельности:
- работы магазинов продовольственных товаров, оптовых магазинов непродовольственных товаров, рынки строительных материалов, цехи кройки и шитья, банковские пункты (кассы) в разных объектах, пункты химчистки, нотариальные конторы, организации адвокатуры и страхования, мастерские по ремонту обуви, предприятия животноводства и по переработке кожи, пункты быстрого питания (для доставки и самовывоза), медицинские учреждения;
- сбор, доставка и продажа сельхозпродукции, выращивание и продажа семян и саженцев, продажа запчастей для автомобилей, ремесленничество и продажа продукции ремесленников в магазинах;
- работы по строительству, реконструкции и ремонту на объектах, индивидуальное строительство и ремонт, услуги доставки;
- прогулки непосредственно перед многоэтажными домами и во внутренних дворах с соблюдением социальной дистанции.
«Желтый» уровень карантина
(регионы, где за последние 14 дней не выявлено новых случаев коронавируса, однако где имеются пациенты с коронавирусом)
- Сурхандарьинская область;
- Хорезмская область;
- город Ташкент.
В «желтых» регионах сохраняются отдельные карантинные ограничения.
Помимо видов деятельности, разрешенных для регионов с «красным» уровнем карантина, здесь разрешены:
- деятельность магазинов розничной торговли непродовольственными товарами, ювелирных изделий и цветов, парикмахерских и салонов красоты (с соблюдением специальных требований), а также гостиницы (кроме хостелов и гостевых домов);
- работа автомоек и организаций по обслуживанию (сервису) автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники;
- деятельность ремесленных мастерских, мастерских по ремонту бытовой техники и электронных устройств;
- перевозка пассажиров нелинейными такси с соблюдением установленных требований, передвижение на велосипедах и скутерах.
«Зеленый» уровень карантина
(регионы, где не имеется лиц, инфицированных коронавирусом, или где они полностью выздоровели)
- Навоийская область;
- Джизакская область;
- Кашкадарьинская область.
В «зеленых» регионах в дополнение к перечисленным выше видам деятельности разрешается:
- деятельность парков (кроме аттракционов и развлекательных объектов),
- движение автотранспорта без разрешительных стикеров, движение мототранспорта;
- прием граждан в государственных организациях.
Движение автотранспорта без разрешительных стикеров в «желтых» и «красных» регионах разрешено с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.
Дополняется.