С 8 мая в Ташкенте и регионах Узбекистане начнет действовать один из трех уровней карантина — «красный», «желтый» или «зеленый» — исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Решение об этом 6 мая приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

«Красный» уровень карантина

(регионы, в которых за последние 14 дней выявлены инфицированные коронавирусом)

Каракалпакстан;

Андижанская область;

Наманганская область;

Ферганская область;

Самаркандская область;

Ташкентская область;

Бухарская область;

Сырдарьинская область.

В «красных» регионах сохраняются действующие карантинные ограничения, которые могут пересматриваться в зависимости от развития ситуации.

В этих регионах разрешены следующие виды деятельности:

работы магазинов продовольственных товаров, оптовых магазинов непродовольственных товаров, рынки строительных материалов, цехи кройки и шитья, банковские пункты (кассы) в разных объектах, пункты химчистки, нотариальные конторы, организации адвокатуры и страхования, мастерские по ремонту обуви, предприятия животноводства и по переработке кожи, пункты быстрого питания (для доставки и самовывоза), медицинские учреждения;

сбор, доставка и продажа сельхозпродукции, выращивание и продажа семян и саженцев, продажа запчастей для автомобилей, ремесленничество и продажа продукции ремесленников в магазинах;

работы по строительству, реконструкции и ремонту на объектах, индивидуальное строительство и ремонт, услуги доставки;

прогулки непосредственно перед многоэтажными домами и во внутренних дворах с соблюдением социальной дистанции.

«Желтый» уровень карантина

(регионы, где за последние 14 дней не выявлено новых случаев коронавируса, однако где имеются пациенты с коронавирусом)

Сурхандарьинская область;

Хорезмская область;

город Ташкент.

В «желтых» регионах сохраняются отдельные карантинные ограничения.

Помимо видов деятельности, разрешенных для регионов с «красным» уровнем карантина, здесь разрешены:

деятельность магазинов розничной торговли непродовольственными товарами, ювелирных изделий и цветов, парикмахерских и салонов красоты (с соблюдением специальных требований), а также гостиницы (кроме хостелов и гостевых домов);

работа автомоек и организаций по обслуживанию (сервису) автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники;

деятельность ремесленных мастерских, мастерских по ремонту бытовой техники и электронных устройств;

перевозка пассажиров нелинейными такси с соблюдением установленных требований, передвижение на велосипедах и скутерах.

«Зеленый» уровень карантина

(регионы, где не имеется лиц, инфицированных коронавирусом, или где они полностью выздоровели)

Навоийская область;

Джизакская область;

Кашкадарьинская область.

В «зеленых» регионах в дополнение к перечисленным выше видам деятельности разрешается:

деятельность парков (кроме аттракционов и развлекательных объектов),

движение автотранспорта без разрешительных стикеров, движение мототранспорта;

прием граждан в государственных организациях.

Движение автотранспорта без разрешительных стикеров в «желтых» и «красных» регионах разрешено с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Дополняется.