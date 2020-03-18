Коронавирус COVID-19 подтвержден еще у трех человек — матери, невестки и коллеги женщины, прибывшей в Ташкент из Парижа 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Все три пациента находились под медицинским наблюдением с 15 марта, когда инфекция была выявлена у их родственницы.

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 18. Из них о 7 случаях было сообщено сегодня, 18 марта. Все инфицированные — граждане Узбекистана.

Хронология

15 марта, воскресенье, 6:00 — 1-й случай коронавируса выявлен у жительницы Ташкента, прибывшей из Парижа 11 марта. Она оказалась врачом, которая при проявлении симптомов болезни обратилась за медицинской помощью. На карантин взяты 10 ее родственников, а также коллеги и другие граждане, контактировавшие с ней. В тот же день правительство объявило закрытие школ, вузов и детсадов на карантин, а также отмену празднования Навруза и всех массовых мероприятий.

15 марта — 4 выявленных случая. COVID-19 обнаружен у дочери и сына первой пациентки, а также у гражданина, прибывшего 15 марта в 05:15 рейсом HY274 Uzbekistan Airways из Стамбула.

16 марта — 6 случаев. Вирус обнаружен у супруга и внука первой пациентки.

16 марта — 8 случаев. Инфекция выявлена еще у одного родственника первой пациентки и у гражданина, вернувшегося из Лондона 14 марта рейсом HY201 Uzbekistan Airways.

17 марта — 10 случаев. COVID-19 подтвержден у супруги пассажира рейса из Стамбула и у другого пассажира этого же рейса.

17 марта — 11-й случай коронавируса зарегистрирован у гражданина, прилетевшего из Дубая (дата прилета не уточняется).

18 марта — 13 случаев. Инфекция подтверждена еще у одного пассажира рейса из Стамбула и у супруги пассажира рейса из Лондона.

18 марта — 15 случаев. Коронавирус выявлен у супруги гражданина, прибывшего из Стамбула, и у еще одного прибывшего из Лондона.

18 марта — 18 случаев. Вирус подтвержден у матери, невестки и коллеги женщины, прибывшей из Парижа.