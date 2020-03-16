Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Узбекистане достигло восьми, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Инфекция выявлена еще у одного родственника первой пациентки и гражданина Узбекистана, вернувшегося из Лондона 14 марта рейсом HY201 компании Uzbekistan Airways.

Первый случай COVID-19 был подтвержден в Ташкенте утром 15 марта у гражданки Узбекистана, прибывшей из Парижа 11 марта. В тот же день вирус был обнаружен у ее дочери и сына, а 16 марта — у супруга и внука. В воскресенье вирус также был выявлен у гражданина Узбекистана, прилетевшего этим же утром из Стамбула рейсом HY274.

Как мы уже писали, все 10 родственников, с которыми была в контакте первая пациентка, находятся на карантине в НИИ вирусологии. Минздрав сообщал, что их состояние удовлетворительное.

Ответственные органы составили списки граждан, с которыми могли контактировать инфицированные, их возьмут под медицинское наблюдение.