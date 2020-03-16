Число подтвержденных случаев коронавируса Сovid-19 в Узбекистане достигло шести, сообщило Министерство здравоохранения. Вирус обнаружен у супруга и внука первой пациентки.

Ранее сообщалось, что инфекция была подтверждена у сына и дочери женщины, прибывшей из Парижа 11 марта. У всех троих вирус был выявлен 15 марта. В этот же день коронавирус обнаружен у гражданина Узбекистана, прибывшего из Стамбула.

Минздрав сообщает, что составлены списки людей, с которыми контактировали заболевшие, над ними установлено медицинское наблюдение.