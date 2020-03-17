Министерство здравоохранения сообщило о выявлении двух новых случаев коронавируса COVID-19 в Узбекистане.
Инфекция подтверждена у супруги пассажира рейса Ташкент — Стамбул (HY274), прибывшего 15 марта в 05:15, и еще у одного пассажира этого же рейса.
Общее число выявленных случаев достигло 10. Пациенты находятся в НИИ вирусологии, их состояние удовлетворительное, отмечается в сообщении.
Тима Ниязматов
Надо было всех пассажиров этих 2 рейсов поместить на карантин, не выпуская в город, а они уже успели погулять у нас
Doniyor Baxtiyor Madatov
Тима Ниязматов, весь рейс Истанбул-Ташкент сразу был взят в карантин.
Дмитрий Сергеевич
Эй, поэты, ну кто там первый придумает частушку или весёлую песенку про короновирус? Что то все засухарились
Sarvar Shanasirov
Мы с семьёй на карантине дома, член семьи на карантине в иммунологии со вчерашнего дня прилетевшый этим рейсом из Стамбула,
Ответа анализа нет по сей час, каким образом выявили болезень у остальных этого рейса?
Почему допустили больного со всеми пассажирами без принятия мер предосторожности?
Людмила Николаевна
Уже есть подробная информациия. кого и куда определили после прилета