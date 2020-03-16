У дочери и сына жительницы Ташкента, зараженной коронавирусом Covid-19, также подтверждено наличие этой инфекции, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Четвертый случай коронавируса выявлен у гражданина Узбекистана, прибывшего 15 марта в 05:15 рейсом Uzbekistan Airways в Ташкент из Стамбула (рейс HY274). Лабораторный анализ проведен в НИИ вирусологии.

Врачи и специалисты проводят лечение и эпидемиологическое расследование согласно установленным стандартам, говорится в сообщении. Принимаются профилактические меры по недопущению распространения заболевания.

Как мы уже писали, пациентка, у которой утром в воскресенье был обнаружен вирус, была госпитализирована 13 марта. Она прибыла из Парижа 11 марта.

В настоящее время под карантин взяты 10 ее родственников, которые размещены в клинику Института вирусологии.

Кроме того, на карантине находятся еще 23 пассажира, прибывших одним рейсом, и 69 сотрудников пограничных войск, таможни и аэропорта, работавшие 11 марта в столичном аэропорту.

В многоэтажном доме и в квартире, где проживает пациентка, проведена дезинфекция. 230 жителей дома взяты под медицинское наблюдение.