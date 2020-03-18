Минздрав Узбекистана сообщил о подтверждении наличия коронавируса еще у двух граждан страны.

Ранее сообщалось о выявлении инфекция у гражданина, прибывшего из Стамбула. COVID-19 выявлен и у его супруги.

Вирус также обнаружен еще у одного гражданина, прилетевшего из Лондона.

Общее число выявленных случаев достигло 15.