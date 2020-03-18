Минздрав Узбекистана сообщил о подтверждении наличия коронавируса еще у двух граждан страны.
Ранее сообщалось о выявлении инфекция у гражданина, прибывшего из Стамбула. COVID-19 выявлен и у его супруги.
Вирус также обнаружен еще у одного гражданина, прилетевшего из Лондона.
Общее число выявленных случаев достигло 15.
Андрей Андреев
Почему не закрывают рассадники антисанитари точки общественного питания в которых контактирует много людей (через деньги через посуду через персонал который имеет формально выданные (проданные)санитарные книжки.