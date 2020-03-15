С 16 марта Узбекистан закрывает авиа- и автодорожное сообщение со всеми иностранными государствами. На решение вопроса закрытия железнодорожного сообщения отведено три дня. Это означает, что въезд (для иностранцев) и выезд (для узбекистанцев) из страны будет приостановлен.

О принимаемых правительством мерах для борьбы с распространением коронавируса на брифинге в воскресенье сообщил премьер-министр Абдулла Арипов, возглавляющий Специальную республиканскую комиссию по предупреждению завоза и распространения Covid-19.

Дошкольные, средние и высшие образовательные учреждения (как государственные, так и частные) закрываются на карантин. Студентам, проживающим в регионах, будут предоставлены скидки в 50% на транспортные услуги.

Все массовые мероприятия отменяются, в том числе спортивные, культурные (включая концерты) и другие. Празднование Навруза и связанных с ним массовых мероприятий отменено. Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения людных мест.

Во всех государственных органах и негосударственных организациях должны быть прекращены собрания. Их рекомендовано перевести в дистанционный режим.

Правительство дало рекомендации религиозным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий.

Производство лицевых масок будет увеличено в 10 раз для борьбы их с дефицитом в аптеках. Экспорт масок с понедельника приостанавливается.

Частные предприниматели, которые искусственно будут завышать цены на лекарства и медицинские изделия, предупреждены об ответственности.

Глава правительства также отметил, что СМИ, распространяющие ложную информацию, могут быть привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Для узбекистанцев за рубежом могут быть организованы чартерные авиарейсы. Решившие вернуться на родину будут помещаться на двухнедельный карантин.

На конечных остановках общественного транспорта и железнодорожных депо каждые четыре часа должна проводиться дезинфекция.

Абдулла Арипов не назвал принимаемые властями меры чрезвычайной ситуацией. Он призвал население не поддаваться панике, подчеркнув, что аналогичные меры принимаются сегодня во всех странах мира.

Студенты медвузов, отправленные в регионы для проведения профилактических бесед с населением, могут по желанию вернуться.

Рассматривается вопрос привлечения их на работу в единую горячую линию, которая начнет работу с 16 марта по номеру 1003. Телефон Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия: 71−276−49−66.

Гражданам рекомендовано при признаках вируса не выходить из дома, а звонить по телефону, чтобы специалисты могли приехать и провести обследование.

Все регионы Узбекистана обеспечены тест-системами для проверки на коронавирус и защитными средствами.

15 марта в Узбекистане зарегистрирован первый случай коронавируса. Инфекция обнаружена у женщины, прибывшей из Парижа.

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