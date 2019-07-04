С 1 июня в Ташкентском цирке началась капитальная реконструкция, говорится в репортаже пресс-службы столичного хокимията. Бюджет реконструкции, которая охватит территорию в 700 тысяч кв. м, составляет 46,63 млрд сумов.

Строительная бригада движется от складских помещений и загонов для животных к центру цирка — манежу. В рамках комплексной реконструкции будут заменены вентиляционная, отопительная, электропроводная, канализационная системы, крыши, двери и гримерные, обновится материально-техническая база.

Ремонтно-строительные работы планируется провести за 305 дней, цирк вновь откроется в марте 2020 года.

Как отмечается в репортаже, за последние годы количество зрителей цирка резко сократилось. Причины разнообразны: устаревшая система управления, сокращение программы выступлений, низкая оплата сотрудников, из-за чего те увольнялись, недостаток молодых сотрудников, слабая материально-техническая база содержания животных.