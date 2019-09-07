Парк культуры и отдыха имени Гафура Гуляма останется «народным», заявил хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на встрече с жителями Чиланзарского района 6 сентября. Тема реконструкции парка обсуждалась в соцсетях.

Вход в парк останется бесплатным, а интересы предпринимателей, работающих на территории парка, «не будут ущемлены», говорится в сообщении хокимията по итогам встречи.

В парке заменят устаревшие аттракционы, отремонтируют прогулочные дорожки и, возможно, проложат велосипедные. «Во всем остальном он останется таким же, как был», — заверили в городской администрации.

Хокимият также пообещал, что «ни одно дерево не будет тронуто» во время реконструкции.

По информации Nuz.uz, реконструкцию парка планировала провести компания BMP Smart Decision, инвестировав в проект 10 млн долларов. Джахонгир Артыкходжаев заявил, что выделит компании новый участок для реализации проекта, отмечает издание.