Инклюзивные условия доступа планируется создать в учреждениях культуры и искусства для лиц с инвалидностью, детей дошкольного возраста и пенсионеров, следует из проекта постановления Кабинета Министров, подготовленного Министерством культуры Узбекистана.

Документом предлагается утвердить программу инклюзивности в учреждениях культуры и искусства на 2020−2021 годы. Она предусматривает развитие инфраструктуры учреждений и прилегающих к ним территорий и обновление их материально-технической базы с учетом требований инклюзивности, а также внедрение практики инклюзивного оказания услуг.

«Дорожная карта» по реализации программы включает такие меры, как оснащение учреждений комнатами матери и ребенка, установку травмобезопасных перил и пандусов со специальным нескользящим покрытием, лифтов, специальных мест для лиц с ограниченными возможностями в зрительных залах.

В Ташкенте планируется установить тактильные дорожки, системы аудиовизуального оповещения и светофоры со звуковым оповещением на территориях, прилегающих к культурным учреждениям. Кроме того, намечено дублировать указатели и информационные знаки указателями улучшенной видимости, в том числе с высоким контрастом и увеличенным шрифтом.

Источниками финансирования программы, как ожидаются, станут средства Фонда развития культуры и искусства, благотворительная и спонсорская помощь.