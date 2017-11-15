На улице Шота Руставели в Ташкенте, являющейся продолжением улицы Шахрисабз с одной стороны и Усмана Насыра — с другой, демонтирован металлический разделитель между направлениями движения.

Ранее от такого же разделителя были избавлены улицы Шахрисабз и частично Навои, а также проспект Мустакиллик (бывшая Пушкинская). Власти не комментируют планы по демонтажу, известно лишь, что после нескольких лет усиленного строительства разделителей от них решено отказаться из-за опасности, которую они несут для пешеходов и водителей.

О том, почему заборы посередине улиц — это неправильно, читайте в нашей статье «Ташкент Мечты: Долой заборы!»