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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

На просп. Мустакиллик в столице убрали разделительный забор (+фото)

На просп. Мустакиллик в Ташкенте демонтируется забор, разделяющий полосы движения.

Сегодня, 16:47   Общество  

На проспекте Мустакиллик в Ташкенте в субботу демонтирована большая часть металлического забора, разделяющего полосы движения. К работе привлечено большое количество техники и сотрудников коммунальных служб.

Эти же службы сооружали забор в десятки километров длиной летом и осенью 2015 года, когда столица Узбекистана готовилась к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Газете.uz» не удалось получить оперативный комментарий ни в городском, ни в районном хокимиятах. Не смогли прояснить ситуацию и в ГУВД столицы. Один из инспекторов ДПС на проспекте Мустакиллик сообщил нашему корреспонденту, что решение убрать заборы направлено на повышение безопасности дорожного движения.

Ранее «Газета.uz» писала о том, что заборы, опоясавшие практически весь город, сильно повысили аварийность на дорогах, ограничив обзор водителям и создав опасность для пешеходов. Если власти решили отказаться от дальнейшего строительства заборов и намерены демонтировать хотя бы их часть на участках, где это необходимо, то это решение нельзя не приветствовать.

Фото

Текст: «Газета.uz»      4 086

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Комментарии

  • Rahmon Abidjanov 27 мая 2017 16:55

    Может хватит тратить наши на налоги на монтаж демонтаж ? Оставьте все как есть , займитесь полезными вещами


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