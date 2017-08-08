Демонтаж заборов на столичных улицах продолжится

Власти Ташкента отреагировали на жалобы по поводу разделительных заборов на улицах. Они будут постепенно демонтированы. Сроки пока не называются.

Хокимият Ташкента продолжит работы по демонтажу разделительных заборов на улицах. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил заместитель управляющего Главного управления благоустройства Саидумар Аглаев.

По его словам, решение принято в связи с большим количеством обращений в виртуальную приемную Президента Узбекистана касательно ситуации на дорогах.

«При быстрой езде ограждения видятся как сплошная стена. Заборы мешают водителям особенно возле пешеходных переходов на перекрестках. С учетом пожеланий жителей — пешеходов и водителей — мы начали эти работы», — сообщил Саидумар Аглаев.

Он не смог назвать точную протяженность заборов и средств, затраченных на их установку, однако отметил, что снос осуществляется собственными силами управления. Сроки демонтажа пока неизвестны. На данный момент разделитель убран с проспекта Мустакиллик и улицы Навои.

Демонтированные разделители передаются районным хокимиятам, а оттуда — организациям, где они могут пригодиться. Одно из применений — в качестве ограждений вдоль каналов.

«Газета.uz» ранее неоднократно писала, что существующие ограждения посередине улиц в городах Узбекистана — неверный способ обеспечить безопасность дорожного движения.