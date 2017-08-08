РУ O`Z ЎЗ
8 августа, вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Демонтаж заборов на столичных улицах продолжится

Власти Ташкента отреагировали на жалобы по поводу разделительных заборов на улицах. Они будут постепенно демонтированы. Сроки пока не называются.

Сегодня, 17:07   Общество  

Хокимият Ташкента продолжит работы по демонтажу разделительных заборов на улицах. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил заместитель управляющего Главного управления благоустройства Саидумар Аглаев.

По его словам, решение принято в связи с большим количеством обращений в виртуальную приемную Президента Узбекистана касательно ситуации на дорогах.

«При быстрой езде ограждения видятся как сплошная стена. Заборы мешают водителям особенно возле пешеходных переходов на перекрестках. С учетом пожеланий жителей — пешеходов и водителей — мы начали эти работы», — сообщил Саидумар Аглаев.

Он не смог назвать точную протяженность заборов и средств, затраченных на их установку, однако отметил, что снос осуществляется собственными силами управления. Сроки демонтажа пока неизвестны. На данный момент разделитель убран с проспекта Мустакиллик и улицы Навои.

Демонтированные разделители передаются районным хокимиятам, а оттуда — организациям, где они могут пригодиться. Одно из применений — в качестве ограждений вдоль каналов.

«Газета.uz» ранее неоднократно писала, что существующие ограждения посередине улиц в городах Узбекистана — неверный способ обеспечить безопасность дорожного движения.

Текст: «Газета.uz»      4 849

Материалы по теме

Комментарии

  • Андрей Родионов 8 августа 2017, 17:25

    Лучше бы установили светофор на Куйлюке 5 на остановке медколледж на бетонке, а то дорогу не перейдёшь(стоишь и ждёшь, когда поток машин не сканчаемый пройдёт)


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 17:46

Содикжон Турдиев покинул пост главы УзЛиДеП

Сегодня, 17:00

«Школа будущего» Artel Technical School готовится к открытию

Сегодня, 15:00

Крупный мебельный комплекс открывается в Ташкенте

Сегодня, 12:24

Абдулла Арипов совершит рабочий визит в Кыргызстан

Сегодня, 12:16

В развитие СЭЗ направят 100 млн долларов

Сегодня, 11:46

Эдгарс Бондарс завершает миссию посла Латвии

Сегодня, 11:14

Получить второе высшее образование заочно стало возможно в НУУз

Сегодня, 11:00

LG поможет создать здоровый климат в доме

Популярное

Азиз Абдухакимов стал главой Госкомтуризма

Фото: Частное затмение Луны, вид из Ташкента

Получить второе высшее образование заочно стало возможно в НУУз

Шавкат Туляганов стал первым заместителем госсоветника Президента