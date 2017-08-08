Демонтаж заборов на столичных улицах продолжится

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Хокимият Ташкента продолжит работы по демонтажу разделительных заборов на улицах. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил заместитель управляющего Главного управления благоустройства Саидумар Аглаев.
По его словам, решение принято в связи с большим количеством обращений в виртуальную приемную Президента Узбекистана касательно ситуации на дорогах.
«При быстрой езде ограждения видятся как сплошная стена. Заборы мешают водителям особенно возле пешеходных переходов на перекрестках. С учетом пожеланий жителей — пешеходов и водителей — мы начали эти работы», — сообщил Саидумар Аглаев.
Он не смог назвать точную протяженность заборов и средств, затраченных на их установку, однако отметил, что снос осуществляется собственными силами управления. Сроки демонтажа пока неизвестны. На данный момент разделитель убран с проспекта Мустакиллик и улицы Навои.
Демонтированные разделители передаются районным хокимиятам, а оттуда — организациям, где они могут пригодиться. Одно из применений — в качестве ограждений вдоль каналов.
«Газета.uz» ранее неоднократно писала, что существующие ограждения посередине улиц в городах Узбекистана — неверный способ обеспечить безопасность дорожного движения.
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Комментарии
Лучше бы установили светофор на Куйлюке 5 на остановке медколледж на бетонке, а то дорогу не перейдёшь(стоишь и ждёшь, когда поток машин не сканчаемый пройдёт)