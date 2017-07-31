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31 июля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Фото: Ул. Шахрисабз и Навои избавили от разделительного забора

Очередной участок центральных улиц столицы избавился от забора посередине.

Сегодня, 12:42   Общество   Медиа  

На улице Шахрисабз и проспекте Навои в Ташкенте в минувшую пятницу был демонтирован металлический разделитель между направлениями движения. В мае такой же разделитель был убран с проспекта Мустакиллик, который соединяется с указанными улицами. «Газета.uz» предлагает взглянуть на преобразившиеся улицы.

Разделитель демонтирован на участке между 6-м роддомом и Урдой. Карты Google.

Текст: «Газета.uz»      4 709

Комментарии

  • Дмитрий Доронин 31 июля 2017 13:23

    Можно и трамвай восстановить!

  • Timur Ahmedov 31 июля 2017 14:22

    сколько потратили на демонтаж? где отчетность.

  • Frangiza Khodjaeva 31 июля 2017 14:32

    от крайности в крайность во первых, во вторых было это сделано для безопасности, теперь каждый будет туда сюда бегать, переходить где не положено, а водитель всегда неправ. Единтсвенное где надо было убрать ито немнго где развороты на дорогах (например на остановке художника, абсолютно ничего не видно на развороте кто едет со сторолны ттз )

  • Славик К. 31 июля 2017 14:38

    Главное — усилить (ужесточить) ответственность пешеходов за переход улицы в неположенном месте!
    А если с детьми — то штраф увеличить вдвое-втрое!
    Взрослые показывают негативный пример детям и те став самостоятельными — точно также прутся через дорогу, где им показалось удобным!

  • Максим Черников 31 июля 2017 14:47

    Давно пора. Высота разделительных заборов не соответствует ГОСТу


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