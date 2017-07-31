Фото: Ул. Шахрисабз и Навои избавили от разделительного забора

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
На улице Шахрисабз и проспекте Навои в Ташкенте в минувшую пятницу был демонтирован металлический разделитель между направлениями движения. В мае такой же разделитель был убран с проспекта Мустакиллик, который соединяется с указанными улицами. «Газета.uz» предлагает взглянуть на преобразившиеся улицы.
Разделитель демонтирован на участке между 6-м роддомом и Урдой. Карты Google.
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29 июля 13:50
Комментарии
Можно и трамвай восстановить!
сколько потратили на демонтаж? где отчетность.
от крайности в крайность во первых, во вторых было это сделано для безопасности, теперь каждый будет туда сюда бегать, переходить где не положено, а водитель всегда неправ. Единтсвенное где надо было убрать ито немнго где развороты на дорогах (например на остановке художника, абсолютно ничего не видно на развороте кто едет со сторолны ттз )
Главное — усилить (ужесточить) ответственность пешеходов за переход улицы в неположенном месте!
А если с детьми — то штраф увеличить вдвое-втрое!
Взрослые показывают негативный пример детям и те став самостоятельными — точно также прутся через дорогу, где им показалось удобным!
Давно пора. Высота разделительных заборов не соответствует ГОСТу