Фото: Ул. Шахрисабз и Навои избавили от разделительного забора

На улице Шахрисабз и проспекте Навои в Ташкенте в минувшую пятницу был демонтирован металлический разделитель между направлениями движения. В мае такой же разделитель был убран с проспекта Мустакиллик, который соединяется с указанными улицами. «Газета.uz» предлагает взглянуть на преобразившиеся улицы.

Разделитель демонтирован на участке между 6-м роддомом и Урдой. Карты Google.