Ташкент Мечты: Долой заборы!

В первой публикации проекта «Ташкент Мечты» Никиты Макаренко на конкретном примере показывается, как можно правильно спланировать участок проспекта Амира Темура, и рассказывается, почему заборы на улицах должны быть демонтированы. В качестве консультанта выступает российский урбанист и транспортный эксперт Аркадий Гершман.

Аркадий Гершман — автор блога «Город для людей» и портала «Веломосква». Участвовал в проектах развития железнодорожной сети Санкт-Петербурга до 2030 года и новой сети наземного транспорта Москвы «Магистраль». Автор лекций и тренингов по урбанизму.

Безопасность очень высоко ценится в Узбекистане. Кто из нас не хвастал хоть раз перед иностранными гостями: «У нас безопасно»? И если для обеспечения безопасности в стране принимаются беспрецедентные меры (и мы, без сомнений, благодарны за это правоохранительным органам), некоторые проблемы, также касающиеся жизни людей, явно обделены вниманием.

На ташкентских улицах небезопасно. Люди гибнут и получают травмы в ДТП практически каждый день. Многие годы МВД не раскрывало статистику, и масштабы проблемы не были видны. В этом году ГУВД столицы начало публиковать ежедневные сводки на своем сайте. Проанализировав эти данные, можно подсчитать, что только в июле на улицах города погибли 20 человек и 130 получили травмы. Не повод ли это для того, чтобы начать заниматься улицами?

Немного любви к пешеходам

«Пешеходов нужно любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того — лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходами. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить», — писали Ильф и Петров в «Золотом теленке».

К сожалению, большой и шумный Ташкент маленького пешехода тоже не замечает. Об этом мы уже писали в программной публикации проекта «Ташкент Мечты». Сегодня остановим внимание на одной из важнейших задач: правильной организации городской улицы, комфортной и для пешеходов, и для водителей.

Для практической работы с экспертом Аркадием Гершманом был выбран отрезок проспекта Амира Темура от метро «Минор» (улица Осиё) до моста Малой кольцевой дороги. Здесь располагаются хокимият и налоговая инспекция Юнусабадского района, кинотеатр «Казахстан», кафе и рестораны. Именно здесь находится один из самых опасных пешеходных переходов в городе. Да-да, тот самый, закрытый в июне забором и на следующий день открытый.

Проспект Амира Темура. Фото: Олег Золотых.

«Сейчас эта улица — улица смерти. Огромные полосы, минимум светофоров, пешеходные переходы через пять полос без светофора — это просто ужас. Таких улиц никто в мире не делает давным-давно», — так описал Аркадий Гершман свои впечатления от проспекта Амира Темура.

Проспект Амира Темура. Фото: Олег Золотых.

Аркадий Гершман: «Основная проблема этой улицы в том, что это даже и не улица, а дорога. Идет нарушение разделения улиц и дорог. Улица — это общественное пространство. Место, где могут передвигаться все жители пешком, на общественном транспорте, на велосипеде, на автомобилях. Дорога — это место, где ездят исключительно на автомобилях. Вся современная транспортная наука строится на том, что внутригородские дороги проложены не по улицам, а отдельно. Через промзоны, в отводе железных дорог и так далее, то есть в тех местах, где они не будут мешать безопасному и спокойному передвижению пешеходов и просто жизни горожан».

Немного ненависти к заборам

Уродливый серый заборчик, разделяющий проезжие части, стал поистине символом Ташкента и самой наглядной ошибкой, совершаемой при проектировании улиц в Узбекистане. Не добавляет любви ташкентским улицам и его идейный брат — «черный забор» с мраморными столбиками. Заборы делают город похожим на тюрьму.

Проспект Амира Темура. Фото: Олег Золотых.

«Серый забор» еще и опасен. И установленные кое-где зеркала — мертвому припарка. Они не решают проблемы.

Аркадий Гершман: «Все заборы нужно убрать. Из-за заборов автомобилисты не видят пешеходов. Кроме того, такое количество рядов в принципе неэффективно. Оно порождает туннельную обзорность. Это когда водитель не видит то, что происходит у него по бокам. Поэтому каждый выход пешехода на нерегулируемый пешеходный переход — это очень большая неожиданность для водителей».

Аркадий Гершман: «Вопрос только в том, успеет водитель среагировать и затормозить или не успеет. Что-то мне подсказывает, что водители, в принципе, и не останавливаются, потому что слишком большая ширина улицы, и ты не ожидаешь увидеть человека посреди асфальтового поля».

«Газета.uz» уже поднимала проблему «серых заборов» в своих публикациях. В 2017 году разделительный забор был демонтирован с проспекта Мустакиллик и улицы Навои. Причины демонтажа официально не комментируются, но даже если он и направлен на повышение безопасности, это лишь начало. Продолжением должна стать полная реорганизация городских улиц. Если власти, конечно, действительно заинтересованы в современном и безопасном городе.

Проспект Амира Темура. Фото: Олег Золотых.

Многие читатели будут привычно комментировать: «Заборы нужны! Без них люди будут прыгать через дорогу и будет еще хуже!» Не будут. Если улицу организовать правильно.

Аркадий Гершман: «Наличие забора — первый признак плохого проектирования. Люди должны иметь возможность беспрепятственно перейти на другую сторону, не наматывая круги. Спросите своих бабушек или мам с колясками, удобно ли им ходить на 300 метров и больше из-за забора и отсутствия перехода на пути. Пытаться делать загоны для людей бессмысленно — люди либо будут их перепрыгивать и ломать, либо покупать автомобили и создавать новые пробки».

Посмотрите на современные и удобные города в развитых странах Европы и Азии. Заборов там нет. Далеко ходить не нужно — в марте аким Алматы объявил о старте программы «Городбез заборов». Рабочие с болгарками пилят все заборы, до которых дотянется рука. В июне автор этой статьи общался с некоторыми из них на месте — пилят азартно, со вкусом.

Конечно, правоохранительные органы должны заниматься не только водителями, но и пешеходами. Им стоит сделать на этом особый акцент, выработать механизм неминуемого вручения штрафа и его исполнения. Пока же система не работает. Возле инспектора ДПС может безнаказанно перейти дорогу в неположенном месте хоть целый цыганский табор.

Готовить строго по рецепту

Аркадий Гершман: «Чтобы все изменить в лучшую сторону, нужно каждый пешеходный переход сделать со светофором, и желательно, чтобы они располагались через 150−200 метров друг от друга. Это адекватное расстояние внутри городской застройки, достаточное для того, чтобы люди не перебегали, а доходили до пешеходного перехода и переходили безопасно по зеленому сигналу. Сейчас же видно, что люди не погибают, переходя эту улицу, просто случайно. Все пешеходные переходы должны быть со светофорами, абсолютно все, без исключений».

Пример того, как мог бы выглядеть проспект Амира Темура.

Аркадий Гершман: «По центру стоит посадить деревья и сделать буферную зону шириной в одну полосу с деревьями и фонарями. Деревья лучше успокаивают трафик (водитель психологически соотносит свою скорость со статическими предметами)».

Аркадий Гершман: «Правую полосу нужно выделить для параллельной парковки, при этом через каждые 5−7 мест разбить озеленением или выступом тротуара. Парковка должна быть, потому что люди все равно паркуются, несмотря на знаки запрета. Можно и нужно сузить остальные полосы движения до 3−3,25 метра. За счет этого сужения можно компенсировать полосу для парковки, вернув ее для движения».

Пример того, как мог бы выглядеть проспект Амира Темура.

Рассмотрев на практике участок проспекта Амира Темура, урбанист создал для нас своеобразный «рецепт», пригодный для большинства ташкентских улиц с «серыми заборами».

Для улучшения безопасности:

пешеходные переходы со светофором;

пешеходные переходы через каждые 150−250 м;

расширение тротуара перед переходами;

параллельная парковка с разбивкой через каждые 5−7 мест;

сужение полос движения до 3−3,25 метра.

Для эстетики:

зеленый буфер с деревьями по центру;

все заборы — на металлолом.

«Ташкент Мечты» готов!

Очевидно, что преобразовать город по мановению волшебной палочки не удастся. Описанные выше работы предполагают полную реконструкцию городских улиц. Все нужно делать заново, с нуля. На это потребуется много средств и времени.

Пока мы «мечтаем» хотя бы об одной городской улице, спланированной правильно и современно. Она сможет продемонстрировать удобство современных урбанистических идей и станет прообразом для будущих изменений. Надеемся, власти осознают необходимость этих действий как можно скорее.

Подытоживая, напомню, что коктейль «Безопасная городская улица» сработает только тогда, когда будут смешаны все компоненты: убраны заборы, правильно организованы улицы и обеспечена неотвратимость штрафа для пешеходов за неправильный переход улицы.

Газета.uz выражает признательность Аркадию Гершману за участие в проекте «Ташкент Мечты».

Текст: Никита Макаренко

Иллюстрации: Эльдос Фазылбеков

Фотографии: Олег Золотых