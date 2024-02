Аҳолини ҳаво ифлосланишидан хабардор қилиш бошланади, чет элдан туриб айрим нотариал битимларни расмийлаштириш мумкин бўлади, ёшлар раҳбарларга бириктирилади, «Қизлар академияси» ишга тушади, ногиронлиги борларга Uzbekistan.travel порталидан фойдаланиш имкони яратилади — 1 мартдан нималар ўзгаради?

Тошкент шаҳри собиқ «Алгоритм» заводи ҳудудидаги мебель цехида кучли ёнғин содир бўлди. У беш соатдан кўпроқ вақт давомида ўчирилди. Беш киши қутқарилди, ҳалок бўлганлар йўқ.

Ташқи ишлар вазирлиги Ўзбекистон фуқаролари визасиз киришлари мумкин бўлган 31 давлат рўйхатини эълон қилди. Бундан ташқари кириб келганда виза олиш керак бўлган ва электрон виза олиш мумкин бўлган давлатлар рўйхати ҳам келтириб ўтилди.

Россияда 1 мартдан талабнинг мавсумий ортиши фонида бензин экспортига вақтинчалик тақиқ жорий этилади. Чекловлар Ўзбекистон ва ЕОИИ мамлакатларига таъсир қилмайди.

Бойсун туманида бир оиланинг 6 аъзоси ис газидан заҳарланди. Оқибатда ота ва унинг вояга етмаган 4 фарзанди вафот этди, аёл эса жонлантириш бўлимида қолмоқда. Терговга қадар текширув ҳаракатлари бошланди.

Сирдарёнинг Гулистон шаҳрида ҳокимият захирасидаги ерни бошқа бир шахсга ноқонуний олиб беришга уринган икки киши 300 минг доллар талаб қилиб, шундан 50 минг долларини олганда ушланди. ДХХга кўра, жиноий ишга 2018−2021 йилларда Гулистон туманини бошқарган Шавкат Ғафуров ҳам алоқадор бўлган.

Ўзбекистонда электрон ва телекоммуникацион ускуналар улгуржи савдоси билан шуғулланувчи Mvizion компанияси Европа Иттифоқи санкцияларига киритилди. Ўтган йил охирида компанияга АҚШ ва Буюк Британия расмийлари томонидан ҳам чекловлар қўлланганди.

2023 йилнинг январь-сентябрь ойларида Европа Иттифоқидан Россияга 450 млн евролик юқори устуворликка эга товарлар етиб борган. Товарларнинг чорак қисми тўғридан-тўғри ЕИдан, қолгани эса Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Хитой, БАА каби давлатлар орқали Россияга етиб борган, деб ёзмоқда Bloomberg.

Ўзбекистонда истеъмолчиларнинг ичимлик сувидан дебитор қарздорлиги 954 миллиард сўмни ташкил этмоқда. Бунда жисмоний истеъмолчиларнинг қарздорлиги 767 млрд сўмни ташкил этса, 186 млрд сўмлик қарздорлик юридик истеъмолчиларнинг ҳиссасига тўғри келяпти.

Қонунчилик палатаси депутатлари болаларга нисбатан зўравонлик шаклларига ғамхўрлик кўрсатмаслик, эксплуатация ва буллинг қўшишни назарда тутувчи қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилди. Қонун билан болаларга ҳам ҳимоя ордери бериш таклиф этилмоқда.

Давлат солиқ қўмитаси 227−1-модда кучга кирганидан буён 1500 дан ортиқ тадбиркорга нисбатан 694 млрд сўм жарима қўлланганини маълум қилди. Шундан 39 млрд сўми ундирилган. Эндиликда ушбу жарималарнинг 98 фоизи ҳисобдан чиқарилади.

Венгрия парламенти Швециянинг НАТОга аъзо бўлиш бўйича берган аризасини ратификация қилди. Мамлакат Швециянинг ҳарбий блокка қўшилиши учун розилиги керак бўлган энг сўнгги давлат эди. Расмий жараёнлар якунлангач, Швеция НАТОнинг 32-аъзосига айланади.

Президент Солиқ кодексининг 227−1-моддасида назарда тутилган фискал ҳуқуқбузарликлар учун жарима миқдорини 50 бараварга — айланманинг 100 фоизидан 2 фоизигача камайтиришни тасдиқлади. Шунингдек, бизнесга бу модда қўлланилиши натижасида юзага келган қарзларнинг 98 фоизи ҳисобдан чиқарилади.

«Бунёдкор» директори Мурод Алиев клуб ҳуқуқшунослари Ривалдо ва Денилсонга қарийб 9,2 млн евро тўлаш бўйича ФИФА қарорини юмшатиш устида ишлаётганини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, ушбу қарзни тўлаш масаласини клуб раҳбарияти, яъни «Ўзбекнефтгаз» давлат компанияси ҳал қилади.

Деҳқонобод туманидаги калий заводи сизот сувларни сойга оқизгани маълум бўлди. Экология вазирлиги заводга нисбатан 363 млн сўм компенсация тўлови белгилади ва 18 банддан иборат мажбурий кўрсатмалар берди.

2024 йилда АҚШ ва Германияда «Ўзбекистон IT кунлари» халқаро тадбирлари ўтказилади. Шунингдек, Германия ва Саудия Арабистонида асосий фаолияти маҳаллий корхоналар учун IT хизматлар бўйича буюртмаларни жалб қилишга қаратилган IT парк ваколатхонаси (филиали) фаолияти йўлга қўйилади.

Бухорода 15 ёшли бола онаси унга доимий тазйиқ ўтказиб келиши, отаси эса алимент тўламагани сабаб озодликдан маҳрум қилинганини айтиб, болалар омбудсманидан ўзи ва синглисини онаси қарамоғига бермаслик бўйича амалий ёрдам сўради. Ҳолат ўрганилгач, болаларга бувиси васий этиб белгиланди.

Антарктида материгида H5N1 парранда гриппи хавфли штамми билан касалланишнинг биринчи ҳолатлари қайд этилди. Олимлар касаллик энди пингвинларнинг йирик колониялари орасида тарқалиши мумкинлигидан хавотирда.

Президент Тошкент шаҳри Янгиҳаёт туманида 664,5 гектар майдонда «Янги авлод» махсус саноат зонаси ташкил этиш лойиҳасини тасдиқлади. Унинг бошқалардан фарқи шундаки, эгаллаб турган майдонидан келиб чиқиб, иштирокчилар учун маҳсулот ишлаб чиқаришда алоҳида шартлар белгиланади.

«Газета.uz»да эълон қилинган махсус материаллар:

Мунавварқори айтганди: «Оврупо осмонга учар экан, бизда соч ва соқол низолари, овруполиклар денгиз остида сузар экан, бизда узун ва калта кийим жанжаллари». Аср ўтса ҳамки, Ўзбекистон ҳамон шу «жанжаллар» ичида. Ваҳоланки, ҳуқуқшуносларга кўра, Конституция бу «жанжал»ни аллақачон ҳал қилиб бўлган.