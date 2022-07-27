Центральный банк Узбекистана приступил к пересмотру стратегии управления золотовалютными резервами. Об этом на пресс-конференции 21 июля сообщил председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов.

Корреспондент «Газеты.uz» напомнил, что ещё в феврале 2019 года регулятор сообщал о планах поэтапно снизить долю золота в своих золотовалютных резервах и купить надежные государственные облигации стран, включая казначейские облигации США.

«Да, действительно мы начали этот процесс. Сейчас с помощью программы Всемирного банка определенную часть резервов, не буду называть цифры, мы начали направлять на [приобретение] американских ценных бумаг и высоколиквидных ценных бумаг с рейтингом ААА (высший уровень надежности — ред)», — заявил глава Центробанка.

По его словам, повышение базовой ставки до 1,5−1,75% со стороны Федеральной резервной системы США, выполняющей функции Центрального банка, привело к повышению ставок по депозитам в американских банках до 3,5−4%.

«Падение [индексов] на фондовом рынке США привело к тому, что доходность, получаемая от депозитов, приблизилась к доходности, получаемой на фондовом рынке», — отметил он, указав, что Центральный банк Узбекистана при управлении золотовалютными резервами будет исходить из этой ситуации.

Заместитель председателя ЦБ Бехзод Хамраев уточнил «Газете.uz», что пока идет обучение сотрудников, изучение опыта и практики совместно со Всемирным банком.

Что такое золотовалютные резервы и как они устроены

Золотовалютные резервы — это «подушка безопасности» государства на черный день. Она пополняется в благоприятные времена, затем расходуется в кризисный период, когда экономика сталкивается с шоками, бюджет испытывает дефицит и необходимо выплатить долг перед зарубежными кредиторами.

Имеющиеся резервы Узбекистана (35,58 млрд долларов) значительно превышают годовой объём импорта страны, который за 2021 год составил 25,5 млрд долларов. Согласно рекомендациям международных организаций для развивающихся стран, резервы должны покрывать хотя бы трёхмесячный объём импорта.

Для максимально эффективного управления резервами государство хранит их в высоколиквидных международных активах, таких как валюта, золото и ценные бумаги.

Бывший первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов (ныне министр финансов) в 2019 году отмечал, что Узбекистан традиционно придерживался очень консервативной политики по отношению к золотовалютным резервам, то есть для страны самыми главными были максимальная сохранность и ликвидность.

«Поэтому мы хранили резервы только в иностранной валюте и золоте. Большая доля золота объясняется тем, что мы производим золото. Сейчас оно составляет примерно половину наших резервов — это нестандартная ситуация, обычно столько золота не держат. Поэтому мы думаем о том, чтобы пересмотреть стратегию управления резервами, но при этом речь не идет о каких-то кардинальных изменениях в короткие сроки», — отмечал он.

При этом за последние 3,5 года доля золота в резервах выросла. В начале 2019 года чистые золотовалютные резервы (ЗВР) Узбекистана составляли 26,39 млрд долларов, на долю золота приходилось 55,4% запасов — 14,64 млрд долларов. На 1 июля 2022 года резервы выросли до 35,58 млрд долларов, включая запасы в драгметалле — до 21,22 млрд долларов (59,6%).

Золото воспринимают в качестве защитного актива для инвесторов в периоды кризисов, который позволяет уберечь деньги от инфляции, девальвации и утраты покупательской способности. Недавний кризис, вызванный пандемией COVID-19, сопровождался ростом цен на золото.

Высокие цены на золото помогли Узбекистану смягчить последствия кризиса. В августе 2020 года была зафиксирована максимальная биржевая цена на этот драгметалл — 2069,5 долларов за унцию. Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщал, что дорогое золото во время пандемии принесло экономике страны дополнительно 24 трлн сумов. Бюджет получил часть этих доходов в виде налогов.

Но из-за текущего кризиса, вызванного войной в Украине, которая спровоцировала инфляцию и ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками мира (через повышение основных ставок), цены на золото упали до 1700 долларов.

Золото, хоть и считается хорошей защитой в условиях растущей инфляции, не даёт пассивного дохода (если цена металла упала, то можно долго находится в просадке) и является зачастую более волатильным, чем акции (с 1970 по 2020 годы среднегодовая волатильность золота составила 27,1%).

Казначейские облигации США

Казначейские облигации (трежерис) — это государственные долговые ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов США (Казначейством США) через Бюро фискальных услуг.

Существуют четыре вида казначейских ценных бумаг, выпускаемых для финансирования деятельности американского правительства:

Краткосрочные казначейские векселя (Bills);

Среднесрочные казначейские облигации (Notes);

Долгосрочные казначейские облигации (Bonds);

Казначейские облигации, защищенные от инфляции (TIPS).

Американские казначейские облигации принято считать самым надежным активом на фондовом рынке в противовес акциям — это вызвано высоким доверием к правительству США, которое и несет ответственность за выполнение обязательств по этим ценным бумагам. Так, на май 2022 года кредитный рейтинг США равен AA+. В связи с чем трежерис также часто используется как экономический индикатор, показывающий состояние экономики и рынков.

Казначейские облигации отличаются высокой ликвидностью — их можно быстро продать по близкой к рыночной цене и без существенной потери в стоимости. Но они являются низкодоходными. Как правило, в этот актив инвестируют другие государства, крупные фонды, страховые компании и ФРС. Частные инвесторы могут быть заинтересованы в гособлигациях исключительно как в безрисковом инструменте защиты от инфляции.

В итоге покупка ценных бумаг США или других стран станет шагом на пути к диверсификации резервов Узбекистана, чтобы сбережения страны не зависели только от цен на золото или валютного курса.