Председатель Центрального Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в четверг прокомментировал влияние падение курса рубля на экономику Узбекистана.

С начала года рубль подешевел по отношению к доллару на 24% (с 61,9 до 77,08 рублей), а в сентябре — почти на 8%. В октябре рубль немного укрепился.

По прогнозам Мамаризо Нурмуратова, волатильность рубля отразится на экономике Узбекистана с отсрочкой в 1−2 квартала.

«В первую очередь, это будет влиять в рамках уменьшения денежных переводов. За девять месяцев снижение переводов составило всего лишь 4%. А если посмотреть в разрезе стран, то снижение поступлений из России составляет 11%. Здесь, конечно, свою роль сыграло ослабление курса рубля. То есть это повлияло на снижение валютных денежных переводов», — отметил он.

В частности, за девять месяцев этого года объем трансграничных переводов снизился на 175 млн долларов (3,9%) и составил 4,3 млрд долларов. Ожидается, что к концу эта цифра вырастет до 5,5−5,6 млрд долларов или на 6−8% меньше показателя 2019 года.

Кроме того, по его словам, экспортеры Узбекистана тоже проиграют от девальвации российской валюты.

«Хотим мы этого или нет, наш товар на российском рынке оценивается в российских рублях. Естественно, это будет находить отражение в доходах наших экспортеров. Мы это уже ощущаем, мы это видим. Мы это компенсируем за счет увеличения объемов экспорта», — отметил глава регулятора.

Председатель Центробанка также объяснил, что повышение цен на золото не влияет на обменный курс сума.

«Повышение цен на золото прямого влияния на курс нашей национальной валюты не имеет. Прямого. Почему? Поскольку Центральный банк покупает золото по мировым текущим ценам. Это означает, что все выгоды от повышения цен получает производители», — заявил он.

Мамаризо Нурмуратов добавил, что рост цен на золото положительно отражается на доходах производителей и государственного бюджета.

«Повышение цен на золото в этом году дополнительно дает экономике по нашим расчетам 24 трлн сумов доходов. Но эти доходы получает непосредственно производители и через них бюджет. С этих позиций прямого влияния изменения цен золота на обменный курс национальный валюты не видим», — указал глава ЦБ.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в январе-сентябре Узбекистан экспортировал золото на 5,8 млрд долларов, что составляет 45,7% от экспорта страны.