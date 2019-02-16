Узбекистан планирует поэтапно снизить долю золота в своих золотовалютных резервах и купить надежные государственные облигации стран, включая казначейские облигации США, сообщил в интервью «Газете.uz» первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов.

Согласно данным Центрального банка, на 1 января чистые золотовалютные резервы (ЗВР) Узбекистана составили 26,39 млрд долларов, из них объем валютных активов — 12,44 млрд долларов, монетарное золото — 14,64 млрд долларов.

«Мы всегда традиционно придерживались очень консервативной политики по отношению к золотовалютным резервам, то есть для нас самыми главными были максимальная сохранность и ликвидность. Поэтому мы хранили резервы только в иностранной валюте и золоте. Большая доля золота объясняется тем, что мы производим золото. Сейчас оно составляет примерно половину наших резервов — это нестандартная ситуация, обычно столько золота не держат. Поэтому мы думаем о том, чтобы пересмотреть стратегию управления резервами, но при этом речь не идет о каких-то кардинальных изменениях в короткие сроки», — сказал Тимур Ишметов.

По его словам, поэтапное снижение удельного веса золота рассматривается ЦБ в среднесрочной перспективе.

«Нам надо думать о том, где мы будем через три года и через пять лет. В среднесрочной перспективе мы думаем о поэтапном снижении удельного веса золота. Если вы обратите внимание, из-за большого удельного веса золота и валюты наши резервы меняются только из-за колебания цен. Физически объем золота тоже меняется, но чаще всего это фактор ценового изменения», — пояснил он.

Первый замглавы ЦБ сообщил, что в планах размещение части активов в самые надежные и ликвидные гособлигации стран с рейтингом ААА (высший уровень надежности), включая гособлигации США. «Но это поэтапный шаг. Кардинального и быстрого изменения ждать не стоит. Мы сейчас это обсуждаем», — заявил он.

Тимур Ишметов указал, что ЦБ теперь не только открыто публикует данные, но и старается заявлять о своих будущих действиях. «Мы сейчас публикуем данные, но как регулятор мы начали говорить о своих намерениях рынку, общественности. Это показывает, в каком мы направлении движемся, чтобы потом не было сюрпризов. Мы стараемся быть более прозрачными», — отметил он.

Ранее Тимур Ишметов рассказал, как рынок оценил выпуск Узбекистаном первых гособлигаций.