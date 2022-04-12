Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 апреля ознакомился с презентацией проектов в транспортной и коммунальной сферах, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе презентации обсуждена реализация Стратегии развития аэропортов страны до 2035 года года, первый этап программы которого охватывает 2022−2026 годы.





В частности, также представлен проект строительства нового международного пассажирского терминала аэропорта Бухары на основе государственно-частного партнёрства, где частный партнёр будет выбран по тендеру. В настоящее время разрабатывается конкурсная документация для выбора частного партнёра.

Всего объём инвестиций оценивается в 136 млн долларов, из них:

66,7 млн долларов — имущественный комплекс, не подлежащий приватизации, который построят за счет средств Uzbekistan Airports и кредитов НБУ;

69,3 млн долларов — имущественные комплексы, которые построят за счёт частных инвестиций.

Проект планируется реализовать в 2022—2024 годы.

В марте после реконструкции в Самарканде был открыт новый аэровокзальный комплекс в виде раскрытой книги. Он способен обслуживать до 800 человек в час и до 120 рейсов в неделю. В отличие от других аэропортов к терминалу можно подъехать на машине, а здание не окружено забором.

Проект был реализован на основе ГЧП с компанией Air Marakanda. В конце апреля 2021 года нынешний министр транспорта Илхом Махкамов, объясняя, почему для управления аэропортом Самарканда не был проведён тендер, сообщил, что переговоры о передаче воздушной гавани в управление Air Marakanda велись давно. «И переходить опять на тендер — это опять затраты времени», — сказал он.