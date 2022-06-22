Председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева в интервью проекту Alter Ego рассказала о планах по строительству нового терминала для международного аэропорта Бухары и нового аэропорта в Ургенче.

Проект строительства нового международного терминала аэропорта Бухары на основе государственно-частного партнёрства был представлен президенту 11 апреля. Ожидается, что объём инвестиций составит 136 млн долларов. Проект намечено реализовать в 2022—2024 годах.

«В Бухаре будет реконструкция аэродрома. Там весь аэродром обследовали тщательно. В хорошем состоянии его основа… Но там нужно будет строить новый международный пассажирский терминал, красивый, такой же, как в Самарканде… Мы не меняем место локации, это будет там же — у нас нашлось место для этого нового терминала», — сказала Рано Джураева.

Что касается аэропорта Ургенча, то «там все пришло в негодность из-за солей и не подлежит реконструкции», отметила глава Uzbekistan Airports.

«Хотя Бухаре тоже, но, видимо, там турки делали бетонную основу с 2008 по 2012 год, и сделали очень хорошо. То есть этот бетон круче, чем бетон, который сейчас выпускается. Поэтому он в хорошем состоянии. Мы сделали более 50 шурфлений [для обследования фундамента] и посмотрели состояние бетона, он везде в хорошем состоянии», — сказала она.

Рано Джураева отметила, что для нового аэропорта Ургенча предложена локация позади действующей воздушной гавани.

«Там свободный земельный участок, никого там нет. Мы никого не скупаем, никого не выселяли. Часть сельскохозяйственных угодий уйдёт под это, но мы часть этих земель отдаём городу», — добавила она.

Ранее мы писали, что в этом же интервью глава Uzbekistan Airports говорила о предложении построить новый аэропорт Ташкента, проекте единого аэропорта для Ферганской долине и региональной авиакомпании Silk Avia.