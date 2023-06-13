В Ташкенте 13 июня открылась авиационная конференция Asia Connect: Aviation Strategy. В ней принимают участие более 200 представителей авиакомпаний, аэропортов, поставщиков услуг и регулирующих органов авиационной сферы, работающих в странах Центральной Азии, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

На конференции выступила председатель правления компании Uzbekistan Airports Рано Джураева.

«Мы сейчас подготовили два проекта по модернизации и развитию и даже строительству практически нового аэропорта „Ургенч“ и реконструкции аэропорта „Бухара“. Скорее всего, это будет осенью — конкурсы по отбору частных партнёров», — сказала она.

Рано Джураева пояснила, что два новых проекта подготовлены и будут реализованы по опыту развития аэропорта Самарканда на условиях государственно-частного партнерства.

«Мы также подготовили несколько проектов по развитию аэропортов Ферганской долины. Занимаемся сейчас плотно развитием аэропорта „Ташкент“», — добавила она.

Глава Uzbekistan Airports отметила, что за последние годы в развитие инфраструктуры аэропортов Узбекистана было инвестировано более 200 млн долларов. По ее данным, в настоящий момент 58 авиакомпаний летают в Узбекистан, также растёт транзитный поток пассажиров, они видят для себя удобные стыковки рейсов в аэропортах страны.