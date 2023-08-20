Президент Шавкат Мирзиёев своим указом от 15 августа внёс поправки в законодательство Узбекистана, чтобы гармонизировать его с соглашения Всемирной торговой организации (ВТО). По данным «Газеты.uz», некоторые страны, с которыми ведутся переговоры по вступлению в ВТО, выражают претензии из-за некоторых пунктов законодательства, в связи с чем Узбекистан вносит изменения в национальное законодательство.

Документом вносятся изменения, предусматривающие отмену порядка освобождения от обязательной оценки соответствия продукции, ввозимой из отдельных государств, начиная с 1 января 2024 года.

В порядок маркировки на государственном языке импортных товаров вносятся изменения начиная с 1 января 2024 года. В частности, для таможенного оформления товаров в режим «выпуск для свободного обращения (импорт)» не требуется обязательная маркировка товаров на государственном языке. При этом запрещается оформление сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения на отдельные виды импортируемых потребительских товаров (за исключением товаров, не имеющих потребительской упаковки, и товаров, ввезённых для собственных нужд) по перечню, утверждённому Кабинетом Министров, если производитель, уполномоченный представитель производителя и импортёр не нанесли маркировки на данные товары на государственном языке.

Кроме того, с 1 января 2025 года отменяется сбор за таможенное оформление в размере 1,2% от таможенной стоимости при импорте лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Президент поручил до 2024 года внести предложения по альтернативному финансированию выполнения соответствующих задач в связи с отменой этого сбора.

Президент также поручил внести в Кабинет Министров предложения по:

автоматизации (цифровизации) процесса выдачи лицензии для импорта товаров в срок до 1 октября 2023 года;

в срок до 1 октября 2023 года; приведению системы выдачи субсидии для компенсации транспортных расходов в соответствие с требованиями ВТО в срок до 1 января 2024 года.

До 1 ноября 2023 года планируется внести в Кабинет Министров предложения по унификации ставок таможенных сборов, взимаемых для оформления товаров в таможенных режимах «экспорт» и «импорт», в соответствии с требованиями ВТО.

Указ вступает в силу с 1 января 2024 года, а поправки в законодательство — 1 января 2025 года.

Речь об исключении пунктов, предусматривающих отмену требования получения национального сертификата и перечня государств, имеющих высокую систему качества и контроля, при импорте из которых сертифицированного и декларированного оборудования, комплектующих, сырья, измерительных и транспортных средств, химических реагентов и подъёмных механизмов.

Кроме того, сейчас акцизные марки для маркировки алкогольной продукции отечественным производителям выдаются только после оплаты ими 50% номинальной стоимости акцизных марок, а импортёрам — после уплаты всей суммы акцизного налога. С 2025 года эта сумма будет составлять 50% для обеих категорий.

Напомним, переговоры по вступлению Узбекистана в ВТО возобновились в июле 2020 года после почти 15-летнего перерыва, то заседание стало четвёртым. Выступая на конференции ВТО в преддверии пятого заседания в 2022 году, Сардор Умурзаков, тогда работавший вице-премьером, призвал стран-участниц ВТО к большей гибкости и заверил, что Узбекистан намерен завершить процесс вступления как можно скорее.

В апреле сообщалось, что Узбекистан практически завершил переговоры по вступлению страны в ВТО с тремя государствами. Всего в рабочую группу входят 47 государств, активные переговоры ведутся с 31 страной.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее заявил, что страна непременно должна вступить ВТО в рамках стратегии по удвоению экспорта страны. По его оценке, власти страны в 2023 году добьются весомых результатов по вступлению в организацию.