С 1 января 2025 года операторы (провайдеры) телекоммуникаций в Узбекистане получат прямой доступ к международному интернет-каналу. Это предусмотрено указом президента от 3 июня о мерах по дальнейшему ускорению рыночных реформ и гармонизации национального законодательства с соглашениями Всемирной торговой организации (ВТО).

В качестве эксперимента провайдеры смогут напрямую подключаться к международным интернет-сетям для своих коммерческих нужд при полном соблюдении требований оперативно-розыскной деятельности, систем информационной и кибербезопасности, говорится в документе.

Министерству цифровых технологий поручено до 1 октября внести в правительство для утверждения порядок прямого подключения провайдеров к международному интернет-каналу, а также поэтапного оказания услуг другим операторам по созданию международных интернет-каналов, предусмотрев полное обеспечение информационной и национальной безопасности.

Монополия на внешний интернет-канал

Сегодня почти все провайдеры страны получают доступ к интернету через Международный центр пакетной коммутации компании «Узбектелеком». В 2018 году была принята Стратегия инновационного развития Узбекистана на 2019−2021 годы, которой планировалось с 1 января 2020 года отменить монополию на внешний интернет-канал.

В августе 2019 года на встрече с чиновниками предприниматели назвали монополию на внешний канал интернета одной из проблем для развития стартапов в Узбекистане. Аналитики Всемирного банка отмечали, что монополия в этой сфере не позволяет повысить скорость доступа и снизить цены, что сдерживает усилия по созданию цифровой экономики.

Услуга предоставления доступа в интернет (на оптовом уровне) пока остаётся за «Узбектелекомом».

Министерство цифровых технологий должно было разработать проект постановления Кабинета министров к апрелю этого года, чтобы разрешить частным провайдерам напрямую подключаться к международным интернет-сетям. Эта задача также включена в план мер по проведению реформ в стратегических направлениях в 2024 году.