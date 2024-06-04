Несколько государственных компаний в Узбекистане будут лишены специальных (эксклюзивных) прав. Это предусмотрено указом президента от 3 июня о мерах по ускорению рыночных реформ и гармонизации национального законодательства с соглашениями Всемирной торговой организации (ВТО).

Начиная с 1 января 2025 года отменяется:

право АО «Узметкомбинат» на заготовку (закупку) лома и отходов чёрного металла на территории Узбекистана;

право АО «Узвторцветмет» на заготовку и экспорт лома и отходов цветных металлов на территории республики;

право АО «Узтрейд» отгружать продовольственную муку и пшеницу, а также продукцию малого бизнеса и частного предпринимательства, дехканских и фермерских хозяйств на экспорт без предоставления банковской гарантии или полиса страхования экспортных контрактов от политических и коммерческих рисков в адрес торговых домов на условиях консигнации;

право единого агента ООО «Узкимёимпекс» на экспорт химической продукции организаций АО «Узкимёсаноат», а также импорта оборудования, запасных частей, комплектующих изделий, сырья и материалов для их производственных нужд.

С 1 июля 2026 года АО UzGasTrade не будет единым экспортёром и единым оператором на импорт природного газа в централизованном порядке из внешних источников, а «Узэнергосотиш» потеряет право на централизованный экспорт и импорт электроэнергии.

С 1 января 2025 года внедряется порядок лицензирования деятельности по заготовке (закупке), переработке и реализации лома и отходов чёрных и цветных металлов, а также оптовой и розничной торговле природного газа и электроэнергии.

Начиная с 1 января 2026 года, ограничения на экспорт меди катодной и медной катанки, приобретённых на биржевых торгах.

К закупочной цене меди катодной и медной катанки, приобретённых на биржевых торгах для направления на экспорт, установленная скидка, а также льгота по отсрочке уплаты платежа в отношении компаний не применяются.

Для помещения меди катодной и медной катанки под таможенный режим «экспорт» обязательно предоставляется справка Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи о возврате суммы скидки, применённой к их закупочной цене на биржевых торгах в отношении их объёма, направленного на экспорт, а также о полной уплате отсроченного платежа.

UzGasTrade была создана в июне 2022 года для покупки и реализации природного газа в централизованном порядке, а также единого экспортёра. До этого этим занималась компания «Узтрансгаз». Позже другие компании также получили право экспорта, а импортом также занимались отдельные компании в прошлые годы.

«Узэнергосотиш» была создана в октябре 2023 года.

В июле 2020 года Антимонопольный комитет предлагал отменить эксклюзивное право «Узметкомбината» на заготовку (закупку) лома и отходов чёрного металла, а «Узвторцветмета» — цветных метталов.

В качестве обоснования отмечалось, что из-за низких закупочных цен на лом и отходы чёрных металлов предприниматели и население не заинтересованы в сдаче лома по предлагаемым ценам «Узметкомбината». В результате образуются теневой рынок лома — неорганизованные рынки и предприниматели, скупающие лом у населения по «реальным» ценам, превышающим предложение «Узметкомбината».