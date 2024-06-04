С 1 июля 2026 года в Узбекистане будут частично отменены льготы для отечественных производителей при государственных закупках, а также преференции для местных производителей электротехники. Это предусмотрено указом президента от 3 июня о мерах по ускорению рыночных реформ и гармонизации национального законодательства с соглашениями Всемирной торговой организации (ВТО).

Речь идёт об отмене льгот и преференций, предоставленных отечественным производителям при закупках корпоративными заказчиками (например, НГМК, АГМК, «Узбекнефтегаз» и другими крупными госкомпаниями) и регулируемых законом «О государственных закупках», включая преференции в отношении произведённых отечественных товаров в размере, не превышающем 15% DDP (поставка с оплатой пошлин, Узбекистан) цены импортных товаров.

Также планируется отменить ценовые преференции в размере до 20% в отношении произведённой отечественной электротехнической и электробытовой продукции.

Однако, согласно планируемым изменениям, эти льготы и преференции будут отменены только при госзакупках корпоративными заказчиками для перепродажи товаров в коммерческих целях или использования их в данных целях в производстве.

С 1 января 2025 года для «обеспечения здоровой конкурентной среды» при госзакупках платежи по договорам, заключаемым бюджетными заказчиками, в том числе за счёт внебюджетных средств, будут проходить после регистрации (учёта) в подразделениях казначейской службы.

При госзакупках на руководителей органов государственного управления и хозяйственных объединений, являющихся госзаказчиками, возлагается персональная ответственность за строгое соблюдение законодательства, а также обеспечение открытости и прозрачности госзакупок.

При отсутствии утверждённой проектной документации (рабочего проекта, рабочей документации, проектно-сметной документации) либо при параллельной разработке проектной документации и строительно-монтажных работ запрещается финансирование расходов и выполнение работ за счёт консолидированных бюджетных средств и иных централизованных источников, а также госбанков и предприятий с участием государства.

С 1 июля 2019 года при госзакупках электротехнической и электробытовой продукции по отношению к отечественным предприятиям применяется ценовая преференция до 20%.

Как мы сообщали ранее, по постановлению президента производители электротехники в Узбекистане получат льготные кредиты по ставке 7% годовых и налоговые льготы до 2027 года, преференции в госзакупках и ужесточение ограничений на участие иностранных товаров в них, покрытие части расходов на маркетинговые исследования и другое.

Правительственная комиссия по инвестициям, промышленности и торговле получила право до 2027 года принимать меры дополнительной поддержки предприятий электротехнической отрасли Узбекистана и получать деньги из бюджета на их реализацию.

Более того, с 1 февраля при ввозе холодильников, радиаторов, пылесосов, стиральных машин, телевизоров, радиаторов, котлов, водонагревателей и другой продукции (всего 13 видов), требуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. При этом они должны также предоставлять сервисные услуги. В Министерстве юстиции заявляли, что при экспертизе документа этого перечня не было.