Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента 3 июня в 10:00 начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении лиц, задержанных в рамках рейдов против преступных групп в ноябре-декабре прошлого года. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Процесс будет в открытом режиме и пройдёт под председательством судьи Толибжона Обидова в здании Юнусабадского районного суда.

Всего подсудимыми проходят 37 человек, включая Бахтиёра Кудратуллаева, известного под прозвищем «Бахти Ташкентский», его брата Шухрата Кудратуллаева и его сына Ихтиёра Кудратуллаева. Последние двое обвиняются по пунктам «а, в» части 3 статьи 165 Уголовного кодекса (вымогательство в особо крупном размере; опасным рецидивистом).

«Газета.uz» через данные на сайте Верховного суда выяснила, что «Бахти Ташкентскому» предъявлено обвинение по 10 статьям Уголовного кодекса.

пункт «г» части 3 статьи 104 — умышленное тяжкое телесное повреждение, причинённое членом организованной группы или в её интересах;

части 2 статьи 109 — умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более шести, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности при отсутствии признаков преступления;

части 1 статьи 138 — насильственное незаконное лишение свободы кого-либо;

пунктам «а, в» части 3 статьи 165 — вымогательство в особо крупном размере; организованной группой или в её интересах;

пункту «в» части 4 статьи 168 — мошенничество, совершенное организованной группой или в её интересах;

пунктам «а, б» части 2 статьи 228 — изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование, совершённое повторно или опасным рецидивистом, по предварительному сговору группой лиц;

части 3 статьи 228 — использование заведомо подложного документа;

части 1 статьи 242 — организация преступного сообщества, то есть создание или руководство преступным сообществом либо его подразделениями, а равно деятельность, направленная на обеспечение их существования и функционирования;

статье 243 — легализация доходов, полученных от преступной деятельности;

пунктам «а, б» части 2 статьи 276 — незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта, совершенное в крупном размере, лицом, ранее совершившим преступление, составляющее незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ;

пунктам «б, в» части 2 статьи 277 — хулиганство, совершенное группой лиц, сопряжённое с демонстрацией, угрозой применения или применением холодного оружия или предметов, использование которых объективно может причинить вред здоровью.

Также в списке обвиняемых числятся Аваз Машрафханов, Санжар Хатамов, Жамшид Солиев, Дилшод Шарипов, Шукурали Курбанов, Отабек Исламов, Немат Багадыров, Анвар Мирзаханов, Давлатхужа Муминхужаев, Муитдин Шодманов, Валижон Курбанов, Асадулло Джураев, Акмалжон Турсунбоев, Андрей Щелёв, Аббосхон Ходжаев, Бекзод Зафаров, Матлаб Насырходжаев, Махмуджон Усмонбоев, Бунёд Нармирзаев, Файзиддин Камалов, Акмалбек Норкулов, Тоир Турмонов, Матлуб Мирзоев, Шахриёр Рахимов, Азизжон Алиев, Махамаджон Курбанов, Рамзес Шакуров, Феруз Вапаев, Бахтиёр Худаяров, Алимардон Махамадиёров, Шерали Сулаймонкулов, Бахтиёр Бакаев, Мурадбек Ибадуллаев и Наргиза Жуманиязова.

Большинство из них обвиняются в вымогательстве. 36 заключены под стражу, в отношении 1 обвиняемого применена мера пресечения в виде залога.

Пострадавшими и истцами выступают 46 человек.

В ноябре-декабре правоохранительные органы проводили масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Первый замглавы ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев отмечал, что операция по задержанию подозреваемых началась после тщательного сбора доказательств и подготовки, которая длилась «не один-два дня, а месяцы и даже годы».

Ранее суды вынесли приговоры в отношении Азлархона Мухамеджанова (5 лет), Сунатуллы Холмурадова (7,5 лет), Умиджона Уринова (6 лет 11 месяцев), Алибека Файзиева (12 лет), Олимжона Амонова (4 года), Баходира Султанова («Бохо завхоз», 10 лет) и Ниёза Ибодова (4 года) и других.



