Следственное управление при ГУВД Ташкента задержало ещё шестерых мужчин по подозрению в преступной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что они проходят в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела.

Список задержанных:

Отабек Шухратович Исламов (1988 года рождения) — статьи 165 (вымогательство / наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет) и 168 (мошенничество / наказывается штрафом от 50 до 100 БРВ или исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет);

Азамат Авазжонович Салимбеков (1988) — часть 3 статьи 165 (вымогательство в особо крупном размере / наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет);

Шухрат Акбарович Миноваров (1988) — часть 2 статьи 165 (вымогательство группой лиц / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет) и статья 168;

Шовкат Акбарович Миноваров (1992) — часть 2 статьи 165 УК;

Марат Пулатович Уразов (1977) — часть 3 статьи 168 (мошенничество, совершённое в крупном размере / наказывается штрафом от 300 до 400 БРВ или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определённого права)

Абдукодир Тохир угли Исахунов (1992) — часть 3 статьи 277 (хулиганство / наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет) и статья 168 (мошенничество).

Подозреваемые заключены под стражу, расследование продолжается.

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этого человека или членов группы, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.