Молодежная сборная Узбекистана потерпели поражение от команды Саудовской Аравии в финале Кубка Азии. Матч, прошедший 19 июня на стадионе «Миллий» в Ташкенте, завершился со счётом 0:2.

Счёт был открыт в начале второго тайма (49') после гола полузащитника Ахмеда Аль-Гамди. Вышедший на замену Русланбек Жиянов на 71-й минуте сравнял счёт, но судья зафиксировал офсайд. Спустя три минуты саудовская команда удвоила преимущество благодаря Фирасу аль-Бурайкану, который присоединился к молодёжной команде из взрослой сборной ещё в четвертьфинале.

Саудовская Аравия завершила турнир, не пропустив ни один мяч, и впервые в своей истории выиграла этот трофей.

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Олимпийская сборная Узбекистана завоевала «серебро» чемпионата.

Подопечные главного тренера Тимура Кападзе завершили групповой этап на первом месте, одержав победы над молодёжными сборными Таджикистана (1:0), Катара (6:0) и сыграв вничью с Ираном (1:1). В четвертьфинале национальная команда победила Ирак в серии пенальти — 2:2 (3:2), а в полуфинале превзошла Японию — 2:0.

Узбекистан U-23 уже встречался с Саудовской Аравией U-23 в полуфинале Кубка Азии 2020 года. Тогда аравийцы одержали победу со счётом 1:0 и лишили узбекистанцев возможности выхода на Олимпийские игры в Токио.

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