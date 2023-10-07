Молодёжная (олимпийская) сборная Узбекистана по футболу одержала крупную победу над Гонконгом в матче за бронзовую медаль Азиатских игр. Встреча, прошедшая 7 октября в китайском Ханчжоу, завершилась со счётом 4:0.

В конце первого тайма на 43-й минуте нападающий Алишер Одилов точно пробил с линии штрафной, несмотря на то, что его окружили четверо соперников, а вратарь не среагировал.

Счёт удвоился на 49-й минуте после успешной контратаки, которую завершил нападающий Хусаин Норчаев. Через 10 минут он оформил дубль, оказавшись в нужном месте после навеса с углового.

На 75-й минуте защитник Алибек Давронов переправил мяч в ворота соперника после прострела со штрафного.

Таким образом, Узбекистан впервые с 1994 года завоевал медаль Азиатских игр. В том году национальная команда брала «золото».

азиатские игры, китай, футбол

Ранее женская сборная Узбекистана в матче за третье место уступила Китаю со счётом 7:0. Это первое участие футболисток Узбекистана на Азиатских играх.

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азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол

азиатские игры, китай, футбол