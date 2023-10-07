Молодёжная (олимпийская) сборная Узбекистана по футболу одержала крупную победу над Гонконгом в матче за бронзовую медаль Азиатских игр. Встреча, прошедшая 7 октября в китайском Ханчжоу, завершилась со счётом 4:0.

В конце первого тайма на 43-й минуте нападающий Алишер Одилов точно пробил с линии штрафной, несмотря на то, что его окружили четверо соперников, а вратарь не среагировал.

Счёт удвоился на 49-й минуте после успешной контратаки, которую завершил нападающий Хусаин Норчаев. Через 10 минут он оформил дубль, оказавшись в нужном месте после навеса с углового.

На 75-й минуте защитник Алибек Давронов переправил мяч в ворота соперника после прострела со штрафного.

Таким образом, Узбекистан впервые с 1994 года завоевал медаль Азиатских игр. В том году национальная команда брала «золото».





Ранее женская сборная Узбекистана в матче за третье место уступила Китаю со счётом 7:0. Это первое участие футболисток Узбекистана на Азиатских играх.

Видео

Фото



