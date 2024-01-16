В Узбекистане планируется нарастить добычу угля на 22% «с учётом потребностей населения, социальной сферы и отраслей промышленности». Такое поручение дал президент Шавкат Мирзиёев на совещании 15 января.

По данным пресс-службы главы государства, в последние годы в сферу геологии выделялось 1 трлн сумов в год, в результате была проведена разведка 31 тысячи кв. км новых участков. В отрасли реализуются инвестиционные проекты на сумму 1,7 млрд долларов.

Президент выслушал доклад и определил задачи, которые необходимо реализовать на ближайшую и долгосрочную перспективу. Он подчеркнул важность стратегического планирования и опережающего развития в сфере.

Шавкат Мирзиёев поставил задачи по продолжению привлечения иностранных технологий и инвестиций в сферу, тем самым повысив эффективность геологоразведки и добычи.

Глава государства также затронул вопрос переработки отходов обогащения на основе передового опыта.

Министр горнодобывающей промышленности и геологии Бобир Исламов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» отметил, что президент поручил развивать стратегическую минеральную сырьевую базу с привлечением международных экспертов и внедрением инноваций, а также выявлять «нетрадиционные» месторождения.

Кроме того, поставлена задача обеспечить предпринимателей «качественным и дешёвым» каолином (белая глина), который используется для производства фарвора и посуды, в бумажной промышленности, медицине и косметологии.

Рост производства и импорта угля

Согласно данным Агентства статистики при президенте, добыча угля в Узбекистане за первые 11 месяцев 2023 года выросла до 5,73 миллиона тонн (+19,1%), однако после стремительного роста производства в предыдущих кварталах после сентября (685 тысяч тонн) наблюдался спад.

В то же время по итогам 2023 года поставки угля из Казахстана в Узбекистан выросли на 1,4 миллиона тонн — до 3,1 миллиона (+82,3%). Импорт кыргызстанского угля за 10 месяцев вырос в 2 раза — почти до 900 тысяч тонн. В стоимостном выражении объём поставок за январь-ноябрь оценивается в 189,2 млн долларов.

В последние годы в Узбекистане для экономии природного газа часть теплиц, цементных и кирпичных заводов, а также детсадов, школ и больниц начали переводить на угольное топливо. В 2023 году ожидался перевод 5407 соцобъектов, 1147 теплиц и 250 заводов. Потребители жалуются на низкое качество отечественного угля.

Влияние на экологию

На днях Министерство экологии назвало главные факторы загрязнения воздуха в Ташкенте, в их числе было указано использование угля и мазута на тепло- и электростанциях.

В результате роста спроса отраслей экономики и населения на энергоресурсы возрастают объёмы использования углеводородов, в том числе угля. Если в 2019 году было использовано 3,9 миллиона тонн угля, то в 2022 году эта цифра достигла 5,3 миллиона тонн, а к концу 2023 года — 6,7 миллиона тонн, говорилось в сообщении.

«Это, в свою очередь, приводит к загрязнению окружающей среды, включая атмосферный воздух, почву и водные ресурсы», — подчеркнули в Минэкологии. Ведомство отметило, что при сжигании 10 тонн угля в атмосферу выделяется 220 кг сажи, 360 кг оксида серы II, 64 кг оксида углерода, 16 кг оксида азота II и 2 тонны золы.

Министерство предложило запретить использование угля в промышленных целях в районах Ташкентской области, прилегающих к Ташкенту.

Климатолог Эркин Абдулахатов в недавнем интервью заявил, что массовый перевод теплиц на угольное топливо противоречат обязательствам Узбекистана в рамках Парижского соглашения по климату. «Хорошо, нет газа, нет другого выхода, кроме перехода на уголь, тогда нужно было сначала установить фильтры, независимо от их стоимости, проверить, а затем переходить», — подчеркнул специалист.