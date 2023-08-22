Представители правительств Узбекистана и Венгрии 19 августа обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках визита президента Шавката Мирзиёева в Будапешт, сообщает венгерская деловая газета Világgazdaság со ссылкой на совместную пресс-конференцию в субботу.

Лазиз Кудратов и Алишер Пайгамов.

Этот вопрос обсуждался в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова, заместителя руководителя Администрации президента Узбекистана Алишербека Пайгамова (до изменения структуры АП) с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

По словам Сийятро, Узбекистан, как и Венгрия, рассматривает атомную энергию как гарантию безопасного, дешёвого и надёжного энергоснабжения. Он добавил, что Узбекистан планирует построить атомную электростанцию с использованием технологии сухого охлаждения, которую может предоставить венгерская сторона.

«Достигнута договорённость о том, что если будет достигнут прогресс в ядерном проекте в Узбекистане, будет использована венгерская технология сухого охлаждения, а это означает, что совместное российско-узбекско-венгерское сотрудничество в ядерной области составит сотни миллионов евро», — сказал Петер Сийярто.

На видео, опубликованном на его странице в Facebook, говорится, что узбекская сторона рассматривает использование этой технологии из-за нехватки средств.

Узбекистан и Венгрия обсуждали использование технологии «сухого» метода охлаждения оборотной воды на крупных тепловых станциях, в том числе и АЭС, которая применяется в венгерской компании Eniox, в июле 2020 года. Венгерская сторона заявила, что готова предоставить финансирование «Эксимбанка Венгрии» в размере 130 млн евро при участии Eniox в данном проекте.

В Венгрии с 1982 года работает АЭС «Пакш». С 2032 года начнёт происходить плановый вывод ее энергоблоков из эксплуатации. Сейчас в Венгрии начат проект строительства АЭС «Пакш-2» российского дизайна поколения «3+» с двумя энергоблоками на основе реакторов ВВЭР-1200. Её строительство начнётся с 2024 года.

В мае 2023 года министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отмечал, что Узбекистан продолжает обсуждать с «Росатомом» строительство атомной электростанции, а также параллельно изучает достижения в области малых ядерных реакторов. «Строительство АЭС — это очень серьёзное обязательство для государства… Мы должны устранить любые риски», — сказал он.