Специалисты из Узбекистана будут изучать опыт строительства энергоблоков атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Об этом говорилось на встрече руководства Минэнерго, агентства «Узатом» и венгерского министра, ответственного за реализацию проекта «Пакш-2», Яноша Шули в Ташкенте 27 сентября.

Сотрудники Минэнерго и агентства «Узатом» посетят объекты строительства АЭС «Пакш-2» для детального изучения хода работ. На встрече также был обсуждён вопрос подготовки кадров и повышения квалификации специалистов в сфере энергетики, а также обучения узбекских соискателей в Будапештском университете технических и экономических наук и Университете Дунауйварош на грантовой основе.

В Венгрии с 1982 года работает АЭС «Пакш». С 2032 года начнет происходить плановый вывод ее энергоблоков из эксплуатации. Сейчас в Венгрии начат проект строительства АЭС «Пакш-2» российского дизайна поколения «3+» с двумя энергоблоками на основе реакторов ВВЭР-1200. Пуск первого блока намечен на 2030 год, что обеспечит непрерывность генерации электроэнергии.