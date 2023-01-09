Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев решением от 30 декабря утвердил «дорожную карту» плана практических действий по ускорению реализации договорённостей, достигнутых в ходе недавнего официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию. Документ принят для исполнения распоряжения Администрации президента от 23 декабря.

«Дорожная карта» включает в себя долгосрочную программу в области инфраструктуры, градостроительства и общественного транспорта, а также локализации производства стоимостью 1 млрд евро. Иностранным партнёром указана французская машиностроительная компания Alstom.

До февраля поручено разработать технико-экономическое обоснование строительства трамвайной линии в Ташкенте, до апреля — проработать вопросы финансирования с французской стороной.

В течение 2023 года планируется разработать программу локализации комплектующих для трамвайных вагонов.

«Газета.uz» в ноябре сообщала, что Alstom построит трамвайные линии в Ташкенте. Стоимость линий протяжённостью 9,1 км тогда оценивалась в 167,4 млн евро. Соглашение было подписано в Париже во время визита президента Узбекистана.

Министр транспорта Илхом Махкамов подтверждал, что строительством займётся Alstom, но маршруты пока не определены. В качестве одного из маршрутов называлась улица Новый Узбекистан, которая соединит Ташкент с «Новым Ташкентом» и будет начинаться от станции метро «Дустлик».

Начальник Управления транспорта Анвар Джураев летом сообщал, что подготовлены предложения по двум маршрутам трамвая — от ТТЗ и от Ипподрома до Северного вокзала.