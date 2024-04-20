Политика

В рамках финансируемой ЕС инициативы «Совершенствование управления в Узбекистане» запущены проекты «Инклюзивное предотвращение коррупции» и «Укрепление национальной антикоррупционной экосистемы». Они охватят все регионы страны, а их общая стоимость превышает 7 млн евро.

Экономика

Налоговый комитет представил топ-20 государственных и частных налогоплательщиков Узбекистана за первый квартал 2024 года. Среди госпредприятий в лидерах — НГМК, АГМК и «Худудгазтаъминот», а среди компаний в частном секторе — UZBAT, Enter Engineering и другие.

Минэкономфин Узбекистана и Всемирный банк подписали соглашение о выделении льготного кредита на 50 млн долларов для реализации проекта «Цифровая инклюзия». Ожидается, что кредит ВБ расширит доступ к IT-навыкам для тысяч молодых людей в сёлах страны.

Общество

Из Узбекистана в Казахстан направлены 15 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей районов, пострадавших от паводков. По данным источника «Газеты.uz», отправлено 100 тонн груза на 10 млрд сумов. Фото.

Говядина по-азиатски, мини-веллингтон, по-бургундски, в апельсиновом соусе, картофельный рулет с мясом и другие рецепты — в подборке Zira.uz.

За год за воспрепятствование законной деятельности медработника или незаконное воздействие на них суды вынесли решения о наложении штрафов или аресте 87 человек. Арест за это нарушение применяется к должностным лицам.

Культура

На 60-й Венецианской биеннале современного искусства открылся Национальный павильон Узбекистана. В статусной международной выставке страна участвует с проектом Don’t Miss the Cue («Не пропусти свой выход»). Его авторы — художница Азиза Кадыри, коллектив Qizlar и мастер сюзане Мадина Касымбаева.

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