С момента внесения в законодательство Узбекистана 27 марта 2023 года поправки об установлении ответственности за воспрепятствование деятельности медработников или незаконное воздействие на них в любой форме суды вынесли решения о наложении штрафов или аресте 87 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

В 2023 году по новой статье 197−7 Кодекса об административной ответственности виновными были признаны 62 человека, из них штраф был назначен 40 и административный арест — 22 должностным лицам.

В первом квартале 2024 года к ответственности были привлечены 25 человек, в том числе 14 человек получили штрафы и 11 должностных лиц — арест.

Наказание по данной статье предусматривает штраф для граждан от 5 до 7 базовых расчётных величин, для должностных лиц — от 7 до 10 БРВ или административный арест до 15 суток.

Справка

Сообщения о нападениях пациентов и их родственников на медицинских работников в Узбекистане появляются регулярно. Особенно подвержены этому риску бригады «скорой помощи», включая водителей. Целью принятия поправки было защитить права медработников, предотвратить вмешательства в их профессиональную деятельность и повысить статус и авторитет профессии врача.

Министерство здравоохранения предлагало установить уголовную ответственность за нападение на медиков ещё в 2019 году. Проект, разработанный Минздравом, предусматривал квалификацию нападения граждан на врачей как хулиганство с отягчающими обстоятельствами. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы от 5 до 7 лет.

«В действующем уголовном законодательстве относительно лёгкие меры ответственности за нападение на медработников и нанесение им при этом телесных повреждений», — отмечал тогда начальник юридического отдела Минздрава Руслан Мухаммадиев. Иногда даже люди, нанёсшие непоправимые ранения медработникам, оставались без наказания, говорил он.