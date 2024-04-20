Говядина по-азиатски
Говядина по этому рецепту получается очень мягкой и сочной. Среди ингредиентов для соуса есть мёд.
Жаркое из говядины
Ароматное жаркое из говядины с картофелем — классическое домашнее блюдо для всей семьи.
Пирожки с мясом в духовке
Пирожки по этому рецепту получаются мягкими и вкусными.
Мини-веллингтон с говядиной
Говядина Веллингтон — это нежная говяжья вырезка с грибами.
Говядина в апельсиновом соусе
Блюдо корейской кухни — ароматная и пряная говядина в сладковатом соусе из апельсинов.
Говядина по-бургундски
Традиционная говядина по-бургундски или бёф-бургиньон — это кусочки говядины и овощей, томлённые в винном соусе.
Тушёная говядина с луком и болгарским перцем
В этом рецепте мы поделимся с вами секретом приготовления нежного мяса.
Чесночная говядина с картофелем
Чесночная говядина с картофелем — палочка-выручалочка к приходу гостей или для быстрого ужина.
Картофельный рулет с мясом
Предлагаем попробовать также картофельный рулет с начинкой из фарша.