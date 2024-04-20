Говядина по-азиатски





Говядина по этому рецепту получается очень мягкой и сочной. Среди ингредиентов для соуса есть мёд.

Жаркое из говядины





Ароматное жаркое из говядины с картофелем — классическое домашнее блюдо для всей семьи.

Пирожки с мясом в духовке





Пирожки по этому рецепту получаются мягкими и вкусными.

Мини-веллингтон с говядиной





Говядина Веллингтон — это нежная говяжья вырезка с грибами.

Говядина в апельсиновом соусе





Блюдо корейской кухни — ароматная и пряная говядина в сладковатом соусе из апельсинов.

Говядина по-бургундски





Традиционная говядина по-бургундски или бёф-бургиньон — это кусочки говядины и овощей, томлённые в винном соусе.

Тушёная говядина с луком и болгарским перцем





В этом рецепте мы поделимся с вами секретом приготовления нежного мяса.

Чесночная говядина с картофелем





Чесночная говядина с картофелем — палочка-выручалочка к приходу гостей или для быстрого ужина.

Картофельный рулет с мясом





Предлагаем попробовать также картофельный рулет с начинкой из фарша.