Говядина по-азиатски

еда, зира

Говядина по этому рецепту получается очень мягкой и сочной. Среди ингредиентов для соуса есть мёд.

Жаркое из говядины

еда, зира

Ароматное жаркое из говядины с картофелем — классическое домашнее блюдо для всей семьи.

Пирожки с мясом в духовке

еда, зира

Пирожки по этому рецепту получаются мягкими и вкусными.

Мини-веллингтон с говядиной

еда, зира

Говядина Веллингтон — это нежная говяжья вырезка с грибами.

Говядина в апельсиновом соусе

еда, зира

Блюдо корейской кухни — ароматная и пряная говядина в сладковатом соусе из апельсинов.

Говядина по-бургундски

еда, зира

Традиционная говядина по-бургундски или бёф-бургиньон — это кусочки говядины и овощей, томлённые в винном соусе.

Тушёная говядина с луком и болгарским перцем

еда, зира

В этом рецепте мы поделимся с вами секретом приготовления нежного мяса.

Чесночная говядина с картофелем

еда, зира

Чесночная говядина с картофелем — палочка-выручалочка к приходу гостей или для быстрого ужина.

Картофельный рулет с мясом

еда, зира

Предлагаем попробовать также картофельный рулет с начинкой из фарша.