Налоговый комитет Узбекистана обнародовал топ-20 государственных и частных налогоплательщиков страны за первый квартал 2024 года.

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В январе-марте 2186 крупнейших налогоплательщиков уплатили более 24,5 трлн сумов налогов, что на 13,4% больше, чем в первом квартале прошлого года (21,6 трлн).

Из них 12,5 трлн сумов пришлось на 10 налогоплательщиков с долей государства. Лидером в этой десятке с самым высоким показателем уплаты налогов является Навоийский горно-металлургический комбинат — 6,22 трлн сумов.

Следом идут Алмалыкский горно-металлургический комбинат — 1,96 трлн сумов, поставщик газа населению и бизнесу «Худудгазтаъминот» — 899,1 млрд сумов, UzGasTrade — 842,4 млрд сумов, «Узбекнефтегаз» — 721,2 млрд сумов.

Шестое-десятое места среди крупных налогоплательщиков с долей государства занимают: «Навоийуран» — 491,3 млрд сумов, «Узтрансгаз» — 418,6 млрд сумов, UzAuto Motors — 324,3 млрд сумов, «Навоийазот» — 314,4 млрд сумов и «Узбектелеком» — 302,7 млрд сумов.

Ещё 2 трлн сумов налогов приходится на 10 частных компаний.

В этой десятке первое место стабильно занимает совместное предприятие UZBAT, с 1994 года производящее табачные изделия и никотиносодержащую продукцию, — 646 млрд сумов.

Следом идёт компания, специализирующаяся на строительстве промышленных и технологических объектов различной сложности, Enter Engineering — 323 млрд сумов.

Третье место занимает ещё одна табачная компания — Tashkent Tobacco, которая за три месяца уплатила 199 млрд сумов.

Далее идут два банка: «Капиталбанк» — 198 млрд сумов и «Хамкорбанк» — 142 млрд сумов.

На шестом месте с 141 млрд сумов расположилась Eriell — нефтесервисная компания, предоставляющая услуги строительства и капитального ремонта скважин компаниям нефтегазовой сферы.

Седьмое место занимает мобильный оператор Unitel (Beeline) — 133 млрд сумов.

На восьмой позиции со 102 млрд сумами налогов за январь-март появилось иностранное предприятие Gid License Plate, зарегистрированное в мае 2023 года. Она упоминается в недавнем проекте постановления правительства о временном порядке государственной регистрации мопедов и скутеров. Там предлагается изменить распределение выручки от продажи автономеров по повышенной ставке через аукцион: 3,5 БРВ (1,19 млн сумов) с каждого номера — компании Gid License Plate, из оставшейся суммы 80% — в госбюджет и 20% — в спецфонд МВД. Основанием указано постановление Кабинета министров от 1 июля 2023 года №224−35 (отсутствует в открытом доступе), которым производство номерных знаков передано в частный сектор.

На девятом месте оказалась компания Universal Packing Masters — 79 млрд сумов. Она является представителем завода DA WEI в Узбекистане — одного из крупнейших по производству полимерных упаковочных материалов в Китае.

10-ю строчку занимает Anglesey Food, владеющая сетью супермаркетов Korzinka.uz, — 68 млрд сумов.

Что изменилось по сравнению с прошлым годом

Налоговый комитет не публиковал данные за первый квартал 2023 года, но имеется информация за 11 месяцев прошлого года, где топ-20 выглядел так:

Среди госпредприятий:

НГМК — 22,29 трлн сумов, АГМК — 7,85 трлн сумов, «Узбекнефтегаз» — 4,32 трлн сумов, «Навоийуран» — 2,61 трлн сумов, UzGasTrade — 2,59 трлн сумов, «Худудгазтаъминот» — 2,4 трлн сумов, UzAuto Motors — 1,5 трлн сумов, «Тепловые электрические станции» — 1,4 трлн сумов, «Региональные электрические сети» — 1,24 трлн сумов, «Узавтосаноат» — 1,12 трлн сумов.

Среди предприятий в частном секторе: