В Венеции открылась 60-я Биеннале современного искусства. Она будет идти до 24 ноября и предлагает посетителям только в одной параллельной культурной программе 30 выставочных проектов, отобранных куратором Адриано Педроса.

Участниками основной экспозиции Stranieri Ovunque (на английском — Foreigners Everywhere; варианты перевода на русский: «Чужестранцы повсюду» или «Иностранцы повсюду») стали более 300 художников из стран Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. Собственные выставочные проекты подготовили 90 национальных павильонов, в том числе Узбекистан.

Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Национальный павильон страны, комиссаром которого является Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, располагается в Венецианском Арсенале — основной экспозиционной площадке биеннале. Такой же статус носят сады Джардини, где находится Центральный выставочный павильон.

Узбекистан дебютировал на Венецианской биеннале в 2022 году с выставочным проектом Dixit Algorizmi — The Garden of Knowledge («Как говорил аль-Хорезми — Сад знаний»). Куратором национального павильона тогда стала архитектурно-исследовательская студия Space Caviar (Италия).

Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Спустя два года страну представляет команда, в составе которой узбекистанцы. Фонд доверил кураторство ташкентскому Центру современного искусства. Выставочный проект для биеннале придумали и реализовали художница Азиза Кадыри и её коллеги по творческому коллективу «с женским взглядом» Qizlar Collective, который самоорганизовался в 2022 году.

Девушки привлекли к работе известную в стране и за её пределами вышивальщицу Мадину Касымбаеву, авторству которой принадлежат серия оригинальных сюзане и эффектный театральный занавес — центральный элемент экспозиции.

Qizlar Collective. Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Выставочный проект получил название Don’t Miss the Cue («Не пропусти свой выход»). Он следует главной теме 60-й биеннале — «Чужестранцы повсюду», которая фокусируется на проблемах миграции и деколонизации.

«Выражение „Иностранцы повсюду“ имеет несколько значений. Прежде всего, что куда бы вы ни пошли и где бы вы ни были, вы всегда встретите иностранцев — они/мы есть везде. Во-вторых, где бы ты ни оказался, ты всегда в глубине души действительно иностранец» — писал во вступительной статье к основной выставке куратор Адриано Педроса.

Биеннале в этом году предоставляет свои площадки, а вместе с ними возможность проявиться «аутсайдерам»: мигрантам, беженцам, представителям коренных народов, художникам-самоучкам — словом, тем, кто даже в родной стране ощущает себя чужим.

Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Проект «Не пропусти свой выход» Национального павильона Узбекистана органично вливается в русло, проложенное куратором биеннале. Творческая команда не только исследует проблему миграции «через опыт женщин из Центральной Азии» и буквально предлагает посетителям пережить его, но и использует в экспозиции ручную вышивку сюзане, традиционные узоры которой «переосмысляются при помощи искусственного интеллекта». Это ещё одна точка соприкосновения работы узбекистанских художниц и международных участников основной выставки, сквозным лейтмотивом которой является фокус на традиционных ремёслах, прежде всего, текстиле.

«Я занимаюсь вышивкой уже 25 лет. За это время с мной сотрудничало более 500 женщин-вышивальщиц. Всю свою жизнь я посвятила понятию „женская коллективность“. Вышивание — это труд, который не может быть выполнен в одиночку. Для этого нужна команда, и в нашем случае — женская. Мы с Азизой Кадыри через вышивку демонстрируем идею женской коллективности. Это очень интересный опыт, который, я уверена, не оставит посетителей павильона равнодушными», — рассказала вышивальщица Мадина Касымбаева.

Художница Азиза Кадыри и её коллеги по Qizlar Collective превратили павильон в театральное закулисье и заполнили пространство инсталляциями, созданными по эскизам традиционных костюмов. С некоторыми можно взаимодействовать. Полному погружению в атмосферу закулисья способствуют аудиовизуальные материалы.

Азиза Кадыри. Фото: Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

Проект «Не пропусти свой выход» сосредоточен на «историях женщин, коллективных практиках и непростых взаимоотношениях между физическим телом и окружающим его миром».

«Лично для меня совместный аспект творческого процесса — ключевой момент, в котором соединяются голоса женщин, представляющих различные опыты: миграции, трансформации и преодоления. Вместе мы переосмысляем способы взаимодействия с культурным и историческим наследием, в частности, текстилем и костюмом, которые ассоциируются с традиционно „женскими“ ремёслами, через синтез искусства и технологий как инструментов для исследования современной узбекистанской идентичности», — сказала Азиза Кадыри.

Национальный павильон Узбекистана в Арсенале открыт для посещения до окончания Венецианской биеннале в ноябре.