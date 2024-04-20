Министерство экономики и финансов Узбекистана и Всемирный банк подписали соглашение о выделении льготного кредита в размере 50 млн долларов для реализации проекта «Цифровая инклюзия», сообщила пресс-служба международной финансовой организации.

На полях весенних совещаний группы Всемирного банка (ГВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне вице-президент ВБ по региону Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани обсудила с заместителем премьер-министра — министром экономики и финансов Джамшидом Кучкаровым поддержку усилий правительства Узбекистана в области реализации рыночных реформ и его стратегий по реагированию на последствия изменения климата.

Стороны также подписали соглашение о финансировании проекта, который поможет Узбекистану в построение цифровой экономики, включая развитие, привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест в секторе IT-услуг.

Как сообщалось ранее, льготный кредит должен помочь трудоустроить около 9000 молодых людей из сельских и отдалённых районов Узбекистана, включая 4500 женщин и 360 лиц с инвалидностью, в сфере услуг, связанных с информационными технологиями (ITES-услуги).

Другое направление — открытие до 11 региональных ITES-центров по всей стране, предлагающих современные офисные пространства. Эти меры должны стимулировать ITES-компании открывать свои представительства в регионах Узбекистана.