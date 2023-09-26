Актриса и ведущая Нилуфар Хамидова получила предупреждение от государственного учреждения «Узбекконцерт» за платье с высоким разрезом, сообщила пресс-служба организации. На опубликованных фотографиях актрисы организация запикселировала ноги и вырез платья ведущей.

«В последнее время поведение артистки в концертно-зрелищной сфере, которое противоречит правилам этикета, оскорбляет чувства зрителей, исполнение на концертных мероприятиях примитивных и неуместных песен из своего репертуара, допускает пропаганду идеи безнравственности, вызывает обоснованные недовольство и обсуждения среди зрителей и любителей искусства», — говорится в сообщении.

По данным учреждения, Нилуфар Хамидова представила в рамках концертной программы творческого коллектива «Миллион» номер в «открытом платье, несмотря на возражения организаторов». Этим действием она нарушила требования и условия лицензии, выданной на концертно-зрелищную деятельность, заявили в «Узбекконцерте».

На видео в соцсетях можно увидеть, как коллектив обыгрывает номер, акцентируя внимание на платье певицы с высоким вырезом. «Эта программа называется «Говорим открыто», а не «Покажем открыто», — говорит один из участников номера, после чего Хамидова закрывает платьем ноги. Судя по кадрам из соцсетей, она принимала участие в этом номере в разных нарядах.





Сообщается, что сотрудники «Узбекконцерта» провели беседу с Нилуфар Хамидовой и предупредили её, чтобы в будущем она соблюдала установленные требования и условия лицензия. «Если такие случаи повторятся, будут приняты законные меры», — говорится в заявлении.

Госучреждение также провело беседу с руководителем творческого коллектива «Миллион» Давроном Кабуловым о том, чтобы Хамидову не вовлекали в ближайшие программы коллектива.

Даврон Кабулов. Фото: Instagram/davron_kabulov.

В феврале у певицы Канизы была отозвана лицензия на месяц за «безнравственные» видео. Артистка заявляла, что на записи, где критиковали её наряд, она выступала в брюках телесного цвета, а «не без штанов». Она раскритиковала «Узбекконцерт» и сообщила, что посетит «дворец», где живёт министр культуры.

В ноябре 2019 года певица Лола Юлдашева презентовала альтернативный клип на песню «Севгингни менга айт», где иронизирует над попытками уложить творчество артистов в рамки духовности и менталитета.

О том, что общество развращают не клипы «вызывающего характера», а невежество и коррупция, и что действия «Узбекконцерта» противоречат Конституции, защищающей свободу самовыражения, в 2018 году писал колумнист «Газеты.uz» Никита Макаренко.