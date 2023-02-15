Магазин белорусского бренда нижнего белья Milavitsa, расположенный на улице Буюк ипак йули в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, убрал фотографии моделей в продукции после того, как в интернете появилось видео с критикой витрины.

Мужчина, снявший видео, обратился к руководителям района и заявил, что «их несовершеннолетние дети тоже проходят по этой дороге».

«Обратите на это внимание. Посмотрите хорошенько. Вы дали на это разрешение, чтобы у них (детей — ред.) быстрее открылись глаза? Школьники четвёртого, пятого классов проходят здесь. Вы примете какие-то меры?» — говорит он на видео.





Чуть позже автор опубликовал ещё одно видео, где видно, что фотографий моделей в нижнем белье на витрине магазина уже нет.

«Ребята, посмотрите. После вчерашнего видео убрали фотографии этих проституток. Руководителям большое спасибо за понимание. Видите, если мы все как одна команда ударим кулаком в одно место, можно решить многие проблемы», — обратился он к подписчикам.

«Газета.uz» связалась с руководством сети магазинов Milavitsa, где заявили, что убрали фотографии моделей по требованию хокимията. Руководитель также сообщил, что поддерживает это требование, но считает, что госорганы должны предоставлять официальное обоснование запрета на использование фотографий.

В пресс-службе хокимията Мирзо-Улугбекского района «Газете.uz» сообщили, что с представителями магазина была проведена «разъяснительная беседа» о недопустимости размещения фотографий моделей в нижнем белье «с человеческой точки зрения».

«Здесь проходят 5000−6000 человек в день. Семьи, дети. Такие фотографии недопустимы», — отметили в хокимияте.