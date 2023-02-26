Певица Каниза (Шахризода Ахмедова) на месяц лишилась лицензии за «безнравственные» видео в социальных сетях. Об этом в беседе с корреспондентом «Дарё» сообщил заместитель министра культуры и туризма Узбекистана Баходир Ахмедов.

«Члены совета единогласно одобрили решение об отзыве лицензии у Канизы Ахмедовой. Ей сделали серьёзное предупреждение. Если она в течение месяца „придёт в норму“, то сможет повторно подать заявку на лицензию. Честно говоря, мне интересно, почему эта девушка поступила так. Зачем ей нужны такие вещи? Она здравомыслящий, интеллигентный, высокообразованный человек. Если в течение месяца она исправит ошибки, то исправит, если нет, то будут приняты более серьёзные меры. Будет хорошо, если другие артисты сделают выводы из применённых к Канизе Ахмедовой мер», — заявил он.





В социальных сетях ранее распространилось видео, на котором Каниза поёт на свадьбе. По данным «Дарё», пользователи раскритиковали певицу, которая выступала в брюках телесного цвета, белой рубашке и чёрной кожаной куртке. Некоторые YouTube-каналы подали это так, что артистка выступала «без штанов».

Каниза выразила удивление, почему в сети обсуждают её одежду. «Со вчерашнего дня все обсуждают мои штаны. Я не поняла. Я не хотела реагировать на эти негативные комментарии, особенно неграмотные… Что, в Узбекистане не осталось больше тем для обсуждения?» — сказала она.

После лишения лицензии певица раскритиковала «Узбекконцерт» и Министерство культуры (ныне — Министерство культуры и туризма), которое возглавляет народный артист Узбекистана Озодбек Назарбеков.

По её словам, из-за простуды она не могла посетить собрание, где обсуждался вопрос лицензии.

«„Узбекконцерт“ раньше называлось „Узбекнаво“. По каждому вашему поручению мы бежали и обслуживали вас и в сёлах, и пыльных полях. Вы хоть раз говорили спасибо? Про награждение можно и не говорить. Я бесплатно служила народу по вашему поручению. Знаю, я [выступала] бесплатно, но народ платил деньги, а они шли в другой карман. Хоть мы всё знаем, артисты молчали, склоняли голову, потому что государство дало вам такое право», — заявила она.

Певица подчеркнула, что место госслужащих «не вечно» и «когда-нибудь само понятие „Узбекконцерт“ исчезнет», потому что в странах с развитым шоу-бизнесом подобной системы нет.

«Почему у тех, кто заполняет концертные залы и даёт концерт на 3000−4000 человек по два часа с непристойными словами, лицензия в порядке? Почему у тех, кто открыто одевается и в социальных сетях, и [во время выступлений], лицензия в порядке? Потому что у них сильная ["поддержка"]? В какой в отрасли у нас есть справедливость? Все знают, что даже награды даются тем, у кого есть „поддержка“ и деньги, но никто ничего не может сказать», — отметила Каниза.

Она упомянула индийский танец, который также вызывал обсуждения. «Если индийские фильмы нарушают нравы нашего народа, почему вы разрешаете показывать клипы и фильмы в Узбекистане? Если бы проблема заключалась в том, что я была без штанов, этого не увидел бы только слепой, очевидно, что я была в брюках. Если не будет разрешения на мои клипы, то я, как и все, начну снимать вайны с нецензурной лексикой. Нашим людям это нравится больше, чем музыкальные клипы», — заявила артистка.

Каниза собирается посетить «дворцы» министра культуры Озодбека Назарбекова и руководства «Узбекконцерта». «Конечно, я пойду со своим адвокатом, юристом и свободными журналистами. Если вы не примете меня, я буду сидеть там до вечера. Не для того, чтобы вернуть свою лицензию, а чтобы высказать правду и выслушать их. У меня нет сильного „танка“ за спиной. У меня есть мои поклонники и Господь, которые могут поддержать меня, несмотря ни на что», — отметила она.

В ноябре 2019 года певица Лола Юлдашева презентовала альтернативный клип на песню «Севгингни менга айт», где иронизирует над попытками уложить творчество артистов в рамки «духовности» и менталитета.

Бывшее эстрадное объединение «Узбекнаво» прекратило действие ее лицензии летом 2015 года. После того, как певица сотрудничала с «Узбекнаво» при проведении государственных концертов, отмечает STV, ведомство вернуло ей право выступать зимой того же года.

О том, что действия «Узбекконцерта» противоречат Конституции, защищающей свободу самовыражения, писал колумнист Никита Макаренко. Он отмечал, что общество развращают не клипы «вызывающего характера», а невежество и коррупция.