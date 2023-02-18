Блогер, на днях подвергший критике магазин женского нижнего белья Milavitsa в Ташкенте за фотографии моделей на витрине и руководство района, «разрешившее» размещение таких фотографий, оказался 24-летним жителем Чирчика Ш. А. Об этом сообщает ГУВД Ташкента.

Как писала «Газета.uz», блогер тогда заявил: «Вы дали на это разрешение, чтобы у них (детей — ред.) быстрее открылись глаза? Школьники четвёртого, пятого классов проходят здесь. Вы примете какие-то меры?»

Позже он опубликовал видено, где видно, что фотографий моделей в нижнем белье на витрине уже нет, со словами: «После вчерашнего видео убрали фотографии этих проституток. Руководителям большое спасибо за понимание. Видите, если мы все как одна команда ударим кулаком в одно место, можно решить многие проблемы».

Вскоре магазин вернул фотографии моделей на витрину. При этом хокимият Мирзо-Улугбекского района заявил, что не заставлял магазин убирать изображения (об этом говорило руководство магазина).

В сообщении ГУВД говорится, что 16 февраля Ш. А. пригласили в ОВД Чирчика, где он сообщил, что выразил своё отношение к изображениям на витрине магазина «исходя из своих религиозных взглядов».

Выяснилось также, что мужчина «в нарушение закона распространял на личной странице в социальных сетях различные материалы на религиозную тему».

В ходе «профилактической беседы» с ним, проведённой в соответствии с законом о профилактике правонарушений, ему были «разъяснены требования законодательных актов».

В частности, блогеру объяснили о гарантиях прав субъектов предпринимательства, предусмотренных соответствующим законом. Ему сообщили, что субъект предпринимательства вправе потребовать через суд опровержения информации, наносящей вред его репутации, а также возмещения понесённого материального и морального ущерба.

«Люди не должны судить о других через личные религиозно-нравственные взгляды или вмешиваться другим образом при соблюдении принятых в жизни и обществе норм и правил поведения. Какие-либо действия, направленные против этого порядка, будет строго преследоваться по закону», — заявили в ГУВД Ташкента.

В сообщении отмечается, что по закону изготовление и распространение материалов религиозного содержания в Узбекистане допускается «после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы в целях предупреждения распространения в обществе идей и взглядов, способствующих нарушению межконфессионального согласия и религиозной толерантности, призывающих к насилию и произволу на религиозной почве».

Решением суда на Ш. А. наложен штраф согласно статье 184−2 Кодекса об административной ответственности за «незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания» в размере 3 базовых расчётных величин (данная статья предусматривает штраф от 20 до 100 БРВ с конфискацией материалов и средств для их изготовления и распространения).

«Любые недопустимые заявления и действия против отношений, установленных законом и регулируемых на основе общественного договора, могут стать причиной непонимания среди населения и различных проблем в нашем обществе, где проживают представители разных национальностей и конфессий. Призываем уважать правила поведения, принятые в обществе, соблюдая национальное законодательство», — заявили в ГУВД Ташкента.