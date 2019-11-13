Певица Лола Юлдашева представила альтернативный клип на песню «Севгингни менга айт» («Расскажи мне о своей любви»). Это своего рода карикатурная пародия на заседания комиссий, которые лицензируют артистов. В названии клипа фигурирует и вопрос: «Лоланинг лицензияси олиндими?» («У Лолы забрали лицензию?»).

Оригинальная версия клипа была презентована в октябре. Сюжет альтернативной версии развивается на предварительном прослушивании песни. Среди героев клипа, кроме самой Лолы, — члены художественного совета, которые призывают певицу соответствовать менталитету и использовать в сценическом образе национальную одежду, а также дают указания, как правильно обыгрывать тему песни.





В актовом зале, где проходит прослушивание, появляются также мужчина, аплодирующий при каждом упоминании менталитета, хейтер из Инстаграма («У вас что, крыша поехала?»), бородатые клиенты барбершопа, а также «потенциально опасные женщины» из резонансного списка, утекшего в сеть летом.





С бюрократическими сложностями Лола Юлдашева сталкивалась и в жизни. Действие ее лицензии эстрадное объединение «Узбекнаво» прекратило летом 2015 года. Как писал «Спутник», причиной стали чрезмерно откровенные сценические наряды. Певица задалась целью вернуть лицензию, сотрудничала с «Узбекнаво» при проведении государственных концертов, отмечает STV, и ведомство возвратило ей право выступать зимой того же года.

Преемником «Узбекнаво» стал «Узбекконцерт», который продолжает следить за тем, чтобы творчество артистов соответствовало рамкам морали, которые ведомство устанавливает самостоятельно.

О том, что общество развращают не клипы «вызывающего характера», а невежество и коррупция, и что действия «Узбекконцерта» противоречат Конституции, защищающей свободу самовыражения, писал колумнист «Газеты.uz» Никита Макаренко.